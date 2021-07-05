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تفاصيل جديدة في واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات بعد خروجها عن السيطرة بمحايل عسير 

منذ 35 دقيقة
2001
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تفاصيل جديدة في واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات بعد خروجها عن السيطرة بمحايل عسير 

عسير (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير أحمد الألمعي، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدد من المركبات المتوقفة في إشارة مرور بمحايل عسير.

وقال أحمد الألمعي، إن غرفة عمليات الهيئة تلقت بلاغا في تمام الساعة 09/38 يفيد بوقوع حادث تصادم صباح اليوم الاثنين بإشارة مرور الضرس بمحافظة محايل عسير.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاثة فرق إسعافية للموقع، مشيرا إلى وجود 4 إصابات بينهم حالتين وفاة وحالة خطيرة وحالة متوسطة، فيما  تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونقلها إلى مستشفى محايل العام.

 

وكانت "صدى" تفردت بتغطية واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدة سيارات متوقفة بإشارة مرور الضرس في محايل عسير.

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محايل عسير
هيئة الهلال الأحمر
سحق
منطقة عسير أحمد الألمعي
شاحنة إشارة مرور

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130175
منذ 8 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الله يرحم من مات ويحسن من فقده ويشفي من اصيب .. آمين ..
دكتر
دكتر عدد التعليقات : 42
منذ دقيقة
السبب التامين الشامل لدي سايق الشاحنه لو عليه نسبه يدفعها لما راينا تهور قائدي الشاحنات
دكتر
دكتر عدد التعليقات : 42
منذ 43 ثانية
السبب التامين الشامل لدي سايق الشاحنه لو عليه نسبه يدفعها لما راينا تهور قائدي الشاحنات
دكتر
دكتر عدد التعليقات : 42
منذ 30 ثانية
السبب التامين الشامل لدي سايق الشاحنه لو عليه نسبه يدفعها لما راينا تهور قائدي الشاحنات

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
نعم الإصابات في المنطقة الشرقية فاقت مناطق المملكة بسبب العائدين من البحرين نسأل ألايكونوا حاملين لفايروس المتحور أطلس الهندي سريع العدوى والإنتشار
ابو محمد
على أولياء الأمور أن ينتبهوا ولا يستغفلهم السفهاء من الناس.. اعطوا صلاحية واغتروا... سبحان الله لم. يستفد من مرضه وهذه أشد عقوبه.. إن الله...
دكتر
السبب التامين الشامل لدي سايق الشاحنه لو عليه نسبه يدفعها لما راينا تهور قائدي الشاحنات
دكتر
السبب التامين الشامل لدي سايق الشاحنه لو عليه نسبه يدفعها لما راينا تهور قائدي الشاحنات
دكتر
السبب التامين الشامل لدي سايق الشاحنه لو عليه نسبه يدفعها لما راينا تهور قائدي الشاحنات

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