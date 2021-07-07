عدنان جستنيه: مصطلح "الكلاسيكو" ظهر في المنافسة بين الهلال والاتحاد

ماجد محمد (صدى):
تحدث الناقد الرياضي عدنان جستنيه عن مطالبة البعض بتطبيق مصطلح "الكلاسيكو" على المنافسات بين الأندية.
وقال "جستنيه" عبر حسابه على "تويتر": "مصطلح كلاسيكو لم نسمعه أو نطلع عليه في عناوين صحفنا إلا اثناء المنافسة الشرسة التي كانت بين الاتحاد والهلال".
وتابع: "خلال تلك الفترة لم تظهر أي عناوين أو آراء تشير لكلاسيكوا آخر.. ومن بداً يطالب بتطبيق هذا المصطلح على لقاءات انديتهم.. فلماذا كانوا صامتين طيلة السنوات الماضية".
وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد اعتماد لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين 9 معايير لإعداد جدول مباريات الدوري في الموسم المقبل.
وتضمنت المعايير عدم مباراتين من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأندية.
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