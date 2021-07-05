لجنة المسابقات تعتمد 9 معايير لإعداد جدول مباريات دوري المحترفين

ماجد محمد (صدى):
اعتمدت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين 9 معايير لإعداد جدول مباريات الدوري في الموسم المقبل.
وجاءت المعايير المتبعة لإعداد جدول مباريات دوري المحترفين كالتالي:
1- مراعاة مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية للملاعب المعتمدة بالتنسيق مع الإدارة المعنية في وزارة الرياضة.
2- تسلسل جولات الدور الثاني هو انعكاس تام لتسلسل جولات الدور الأول.
3- كل فريق من الفرق المشاركة يلعب في الدور الواحد كفريق مستضيف السبع مباريات على الأقل وثمانية مباريات على الأكثر.
4- لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو جولتين متتاليتين كفريق ضيف في 4 الدور الواحد.
5- مباريات الجولة الأولى ستواجه فيها فرق المستوى الأول فرق المستوى الرابع وفرق المستوى الثاني فرق المستوى الثالث.
6- لا يلعب أي فريق جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الأول أو جولتين متتاليتين من المستوى الرابع.
7- في الجولتين الأخيرتين يلعب كل فريق إحداهما كفريق مللتضيف والأخرى كفريق ضيف.
8- مراعاة الملاعب المشتركة بين فريقين في الجولتين الأخيرتين بحيث يلعب أحد الفريقين في و الجولة كفريق مستضيف والفريق الآخر كفريق ضيف لكونها جولات موحدة.
9- لا تقام مباراتين من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأندية
"الهلال الاتحاد النصر – الأهلي" و في جولة واحدة.