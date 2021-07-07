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"الحج والعمرة" توضح مواصفات الصورة المطلوب تحميلها بالبطاقة الذكية

منذ 17 دقيقة
1353
"الحج والعمرة" توضح مواصفات الصورة المطلوب تحميلها بالبطاقة الذكية

مكة المكرمة (صدى):
اشتكى عدد من الأشخاص من مشكلة عدم تحميل صورهم ببطاقات الحج الذكية، وذلك بعد تلقيهم رسائل لوضع صورهم الشخصية.

ومن جانبها أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه يجب ألا يزيد حجم الصورة عن 240 كيلوبايت بصيغتي jpg,png.

وكانت "صدى" قد نشرت في وقت سابق، توضيح من الوزارة بشأن موقف المرأة من تحميل صورتها الشخصية، حيث أكدت الوزارة أنه يفضل أن تحمل البطاقة الذكية صورة الحاج، أما المرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها فيمكن لها ذلك.

وتحوي بطاقة الحج الذكية معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية، وتسهم في إرشاد الحجاج لسكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إلى المرافق المختلفة، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي.

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المملكة
الحج والعمرة
الصورة
البطاقة الذكية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حطي تونة للبسة تخف عليكي الخنقة مدري الكتمة .. اطلعي المصيف .. وبردي جوك.. ووصي أحد يطعم البسة
عبدالله
ههههههههههه
د محمد ماجد بخش
بلص بلص .. أوبك صارت بلصات
د محمد ماجد بخش
مريم مريم مريم مريم مريم هوا أيه يا فخامة المشجع خف عليها خف عشان تركز وتتمركز وتصقع صح
د محمد ماجد بخش
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