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الحج والعمرة: للمرأة حرية اختيار تحميل صورتها بالبطاقة الذكية من عدمه

منذ ساعتين
1817
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الحج والعمرة: للمرأة حرية اختيار تحميل صورتها بالبطاقة الذكية من عدمه

مكة المكرمة (صدى):
ردت وزارة الحج والعمرة، على استفسار، بشأن ما إذا كان إرفاق الصورة الشخصية ببطاقة الحج الذكية إلزاميا أم لا.

وأوضحت أن البطاقة الذكية التي يزود بها الحجاج هي بطاقة تعريفية خدمية للحجاج، تيسر تحركاتهم، وما يقدم لهم من خدمات، مشيرة إلى أنه يفضل أن تحمل صورة الحاج، أما المرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها فيمكن لها ذلك".

يذكر أن بطاقة الحج الذكية تحوي معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية، وتسهم في إرشاد الحجاج لسكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إلى المرافق المختلفة، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي.

المرأة
الحج والعمرة
الصورة الشخصية
البطاقة الذكية

التعليقات

خالد
خالد عدد التعليقات : 10
منذ 9 دقائق
طيب

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الأعصاب مشدودة جدا جدا والكيكة باين عليها حلوة
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نص إمرأة تكفي خليكن واقفات

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