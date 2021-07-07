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صورة.. جمال عارف: منتظر الصفقات الاتحادية

منذ 57 دقيقة
1633
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صورة.. جمال عارف: منتظر الصفقات الاتحادية

طلال الغامدي (صدى):
سخر الإعلامي الرياضي جمال عارف، من بعض التقارير التي تحدثت عن دخول نادي الاتحاد في صفقات الجديدة.

ونشر جمال عارف صورة له عبر "سناب شات" ،ظهر خلالها مغمض العينين، معلقا: "منتظر الصفقات الاتحادية التي تمصدر بها البعض".

وكانت تقارير قد تحدثت عن دخول نادي الاتحاد سوق الانتقالات الصيفية 2021 وأبرم أولى صفقاته بضم لاعب نادي الشارقة الإماراتي إيجور كورونادو، وهو ما شكك في صحته بعض الإعلاميين الاتحاديين.

ولم يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة حتى الآن، لكن تداولت أنباء حول إتمامها رسميا خلال ساعات، وأن اللاعب أنهى إجراءات الانضمام للاتحاد بالفعل.

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الاتحاد
جمال عارف
نادي الاتحاد
نادي الشارقة

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 157
منذ دقيقة
ههههههههههه

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حطي تونة للبسة تخف عليكي الخنقة مدري الكتمة .. اطلعي المصيف .. وبردي جوك.. ووصي أحد يطعم البسة
عبدالله
ههههههههههه
د محمد ماجد بخش
بلص بلص .. أوبك صارت بلصات
د محمد ماجد بخش
مريم مريم مريم مريم مريم هوا أيه يا فخامة المشجع خف عليها خف عشان تركز وتتمركز وتصقع صح
د محمد ماجد بخش
ثلاث احتمالات لعدد من الغازات منها النشادر

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