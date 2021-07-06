البكيري: صفقة انتقال "كورونادو" إلى الاتحاد فيها شيء غير مريح وغامض

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي الرياضي محمد البكيري على صفقة انتقال إيجور كورونادو إلى نادي الاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال محمد البكيري في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر":"صفقة انتقال إيجور كورونادو فيها شيء غير مريح وغامض، مع تناثر التأكيدات والقرائن الغير رسمية خلال 48 ساعة الماضية".
وأضاف محمد البكيري:"ولكن؛ لا نادي الشارقة أكد ولا نادي الاتحاد أعلن إلى الآن؟ تتوقعون تتم رسميا؟".
وكان نادي الاتحاد أعلن عن رغبته في ضم اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو لاعب وسط نادي الشارقة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويرغب الاتحاد في تقديم عرضًا ماليًا يتجاوز الـ40 مليون ريال للتعاقد مع كورونادو صاحب الـ28 عامًا من فريق الشارقة خلال الفترة المقبلة.
وكذلك في حال نجح الاتحاد في ضم كورونادو فإن اللاعب سينال راتبًا سنويًا يتخطى الـ15 مليون ريال.
ويعد الشرط الوحيد الذي يُهيئ الاتحاد لضم لاعب الشارقة، هو تسديد الديون الموجودة على عاتق النادي من أجل قيد الصفقات الجديدة التي ينوي التعاقد معها.