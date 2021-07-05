الصبحان تعليقا على حادثة الشاب الوسيم "هيرين":"أنا لو أصدم حمارا طالبتوا بسجني 30 عاما"

أميرة خالد (صدى):
علق ملك التوقعات حسن الصبحان على حادثة الشاب الأمريكي الوسيم كاميرون هيرين الذي صدر حكم ضده بالسجن 24 عاما بعد دهسه امرأة وطفلتها في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، مما أدى إلى مصرعهما.
وقال حسن الصبحان في مقطع فيديو متداول:" البنات حزينين وزعلانة عليه، وأنا لو أصدم حمارا طالبتوا بسجني 30 سنة وقالوا وين حقوق الحيوان".
وأثار فيديو الصبحان موجة من الضحك بين متداولي المقطع بسبب الأسلوب الفكاهي لملك التوقعات أثناء تعليقه على الحكم الصادر تجاه السجين الوسيم هيرين.
وكانت " صدى" نشرت خبرا عن الحكم بسجن الشاب الأمريكي الوسيم بعنوان "الحكم بالسجن 24 سنة على شاب دهس امرأة وطفلتها الرضيعة أثناء عبورها الطريق".
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