الحكم بالسجن 24 سنة على شاب دهس امرأة وطفلتها الرضيعة أثناء عبورها الطريق 

واشنطن (صدى):
أحدث الحكم بالسجن 24 سنة على الشاب الأمريكي كاميرون هيرين، بعد تسببه في مصرع أم وطفلتها قبل أعوام، جراء تعرضهما للدهس بسيارته التي كانت تسير بسرعة 160 كم في الساعة، خلال سباقه بسيارته مع صديق له، في شوارع مدينة تامبا بولاية فلوريدا.
وتعود الواقعة عندما قرر هيرين خوض سباق سرعة، في 2018، بسيارته من نوع فورد موستانغ، مع صديق له، عند وقوفهما على إشارة حمراء، خلال توجههما إلى صالة التمرين.
ودهس هيرين امرأة أثنا عبورها الشارع بعربة أطفال، داخلها طفلتها الرضيعة، ليدهسهما رغم محاولته الابتعاد عن الطريق.
وقضت المحكمة على هيرين، بالسجن 24 عاما، في أبريل، بسبب جريمة "القتل بمركبة" للأم وطفلتها.