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الحكم بالسجن 24 سنة على شاب دهس امرأة وطفلتها الرضيعة أثناء عبورها الطريق 

منذ 46 دقيقة
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الحكم بالسجن 24 سنة على شاب دهس امرأة وطفلتها الرضيعة أثناء عبورها الطريق 

واشنطن (صدى):
أحدث الحكم بالسجن 24 سنة على الشاب الأمريكي كاميرون هيرين، بعد تسببه في مصرع أم وطفلتها قبل أعوام، جراء تعرضهما للدهس بسيارته التي كانت تسير بسرعة 160 كم في الساعة، خلال سباقه بسيارته مع صديق له، في شوارع مدينة تامبا بولاية فلوريدا.

وتعود الواقعة عندما قرر هيرين خوض سباق سرعة، في 2018، بسيارته من نوع فورد موستانغ، مع صديق له، عند وقوفهما على إشارة حمراء، خلال توجههما إلى صالة التمرين.

ودهس هيرين امرأة أثنا عبورها الشارع بعربة أطفال، داخلها طفلتها الرضيعة، ليدهسهما رغم محاولته الابتعاد عن الطريق.

وقضت المحكمة على هيرين، بالسجن 24 عاما، في أبريل، بسبب جريمة "القتل بمركبة" للأم وطفلتها.

حادث دهس
ولاية فلوريدا
كاميرون هيرين
مدينة تامبا

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130086
منذ 26 دقيقة
هذا قتل عمد يا اهل الإرهاب والفساد ...

.. حيلكم بينكم ، عسى ماتقوم لكم قائمه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مايصيبك غير نصيبك ..
ابو شافي
كل الشكر لصحيفة صدى لما تنقله بخصوص منطقة ابو معن اللي تعتبر من اهم المنصات للمسافرين حيث انه تقع بالقرب من طريق ابو حدرية...
وافي
كثر الفساد في البر والبحر
واضح*** وصريح***
كفووووووووووووووووووووو يابو عبدالله،لا يزال مكانك شاغر..
أبو محمد
الظاهر العكس صحيح انا شايلها اصيبت العائلة كلها الا انا بفضل من الله ورحمه .

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