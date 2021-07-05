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الشمري: تمديد "أوبك+" في الوقت الحاضر أهم من زيادة الإنتاج "فيديو" 

منذ ساعة
1628
الشمري: تمديد "أوبك+" في الوقت الحاضر أهم من زيادة الإنتاج "فيديو" 

عادل الحربي (صدى):
قال الخبير الاقتصادي يوسف الشمري، إنه لا يوجد نية لدى الإمارات للانسحاب من "أوبك+" بحسب ما قاله وزير الطاقة الإماراتي.

وأوضح يوسف الشمري خلال حواره بقناة العربية، أن الأولوية حاليا هي إعادة تعافي أسواق من أزمة كورونا، موضحا أن تمديد "أوبك+" في الوقت الحاضر أهم من زيادة أساس الإنتاج حاليا.

وأشار إلى أن الإمارات تنتج 4 مليون برميل نفط، بينما المملكة تنتج 13 مليون برميل نفط، مبينا:" لا أشاهد حرب في الأسعار بين كلا المنتجين ولكنهما مهمين للحفاظ على تماسك الأسواق وتماسك أوبك+".

وكانت "صدى" نشرت خبرا حول إلغاء اجتماع "أوبك بلس" وارتفاع أسعار النفط.

اقرأ أيضا: 

إلغاء اجتماع «أوبك بلس» وارتفاع أسعار النفط

 

 

الأسواق
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إلغاء
يوسف الشمري
الإمارات "أوبك+"

التعليقات

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أحدث التعليقات

adel
وين مسابقات القران الي وعد فيها معالي رائيس هية الفساد
khaledkhaled1382
الله المستعان وماذا بعد ؟؟
اللهو البرى
كنت على مقربة من المكان.. وشفت الإسعافات تتحرك وجيت بالصدفة.. وكان حادث مروع جدا شفت نيسان نفارا وسيارة صغيرة بيضا وسيارات مسحوقة تماما.. والله...
اللهو البرى
كنت على مقربة من المكان.. وشفت الإسعافات تتحرك وجيت بالصدفة.. وكان حادث مروع جدا شفت نيسان نفارا وسيارة صغيرة بيضا وسيارات مسحوقة تماما.. والله...
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..

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