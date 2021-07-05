الشمري: تمديد "أوبك+" في الوقت الحاضر أهم من زيادة الإنتاج "فيديو" 

عادل الحربي (صدى):
قال الخبير الاقتصادي يوسف الشمري، إنه لا يوجد نية لدى الإمارات للانسحاب من "أوبك+" بحسب ما قاله وزير الطاقة الإماراتي.
وأوضح يوسف الشمري خلال حواره بقناة العربية، أن الأولوية حاليا هي إعادة تعافي أسواق من أزمة كورونا، موضحا أن تمديد "أوبك+" في الوقت الحاضر أهم من زيادة أساس الإنتاج حاليا.
وأشار إلى أن الإمارات تنتج 4 مليون برميل نفط، بينما المملكة تنتج 13 مليون برميل نفط، مبينا:" لا أشاهد حرب في الأسعار بين كلا المنتجين ولكنهما مهمين للحفاظ على تماسك الأسواق وتماسك أوبك+".
وكانت "صدى" نشرت خبرا حول إلغاء اجتماع "أوبك بلس" وارتفاع أسعار النفط.
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