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إلغاء اجتماع «أوبك بلس» وارتفاع أسعار النفط
منذ 17 دقيقة
1642
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الرياض (صدى):
كشفت مصادر، عن إلغاء اجتماع "أوبك بلس" الذي كان من المقرر عقده اليوم الاثنين، حيث سيتم تحديد الاجتماع المقبل لاحقاً.
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر على ارتفاع أسعار النفط عقب إلغاء اجتماع "أوبك بلس".
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ارتفاع أسعار النفط
أوبك بلس
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130186
منذ دقيقة
طيب ..
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أحدث التعليقات
عنتر فاضي جيبه
يمكن شيخ تشليح
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. ظامه الثقل من فوق ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
دكتر
الله المستعان
دكتر
الله المستعان
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