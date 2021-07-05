فابيو ليما يوافق بشكل مبدئي على الانضمام للاتحاد

طلال الغامدي (صدى):
تتطلع إدارة الاتحاد في الوقت الحال للحصول على شهادة الكفاءة المالية ثم تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة، محليًا وأجنبيًا للمنافسة في الموسم الرياضي المقبل.
وكشفت تقارير إعلامية موافقة الإماراتي فابيو ليما، لاعب نادي الوصل، بشكل مبدئي على الانضمام لصفوف الاتحاد خلال الميركاتو الجاري.
ويحاول الاتحاد ضم "ليما" كلاعب آسيوي بعدما نجح الأخير في الحصول على الجنسية الإماراتية خلال الشهور الماضية.
وتنتظر إدارة الاتحاد موافقة نظيرتها في الوصل من أجل إتمام الصفقة وضم "ليما" ليها للمنافسة في الموسم الرياضي.
وكان "ليما" صاحب الـ 26 عامًا قد انضم إلى صفوف فريق الوصل عام 2015، قادمًا من فريق أتليتكو جوينينسي البرازيلي.