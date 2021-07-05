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"الأحصاء" تسجل ارتفاعًا في أسعار الأرز والأسماك واللحوم

منذ 25 دقيقة
1565
"الأحصاء" تسجل ارتفاعًا في أسعار الأرز والأسماك واللحوم

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للإحصاء متوسطات أسعار السلع والخدمات في المملكة لشهر مايو الماضي من العام الحالي.

وسجلت أسعار الأرز ارتفاعاً بنسبة 7.8% للأرز البسمتي الأبيض الهندي خلال شهر مايو الماضي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، مسجلاً 91.51 ريال لوزن 10 كجم.

كما ارتفع سعر الأرز المزة الهندي ليبلغ 75.11 ريال لوزن 10 كجم، كما سجلت الهيئة ارتفاعاً في أسعار اللحوم خلال مايو الماضي.

وارتفع اللحم البقري الطازج بنحو 4.1% إلى 44.6 ريال للكيلو، وبزيادة 1.9% للحوم الضأن المستوردة ليبلغ سعرها 47.42 ريال، فيما بلغ متوسط سعر اللحوم الطازجة بنسبة 10% للجملي و9.6% للضأن، ليبلغ سعر الكيلو 49.59 ريال و59.79 ريال على التوالي.

كما سجلت الأسماك ارتفاعا في أسعارها، إذ ارتفع سمك الهامور بنسبة 7.86% إلى 49.68 ريال للكيلو، بينما بلغ سعر السمك الروبيان الطازج المقشر 74.96 ريال للكيلو.

الهيئة العامة للإحصاء
لحوم
سمك
أرز
الأرز البسمتي الأبيض

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أحدث التعليقات

رااايق
طيب ** والمطلوب نذبح الذبايح مثلاً ***!!!! من جد كلً على ليلاه يغني **
نتووووتتتت
من أول سعودي
ابو محمد 😎 ✍️
مجنون متهور ..
الووووووو
مدام رجعنا العلاقات مع العراق الشقيق لماذا لايسمح باستيراد المواشي الحية لو حصل سوف يكون هناك انخفاض كبير بالاسعار لان العراق العظيم يمتلك ثروة...
قرم
لحوول الله يارب.

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