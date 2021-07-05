نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

5 نصائح يجب مراعاتها عند تليين سيارة جديدة

منذ ساعة
1643
5 نصائح يجب مراعاتها عند تليين سيارة جديدة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعد فترة الاستهلاك الأولى لأي سيارة جديدة هي فترة التليين، التي تحتاج فيها أجزاء السيارة إلى التأقلم والتجانس والتطبيع مع الأجزاء الأخرى في السيارة.

ومن النصائح الواجب مراعاتها في هذه الفترة السير بسرعات منخفضة لوجود مادة عازلة على الإطارات، وذلك لمسافة 150 كم حتى تزال المادة العازلة.

كما يجب عدم الضغط على دواسة الوقود بالكامل، لمنع تضرر الأجزاء الداخلية للمحرك وزيادة استهلاكه للزيت، كما ينصح أيضا بعدم تحميل السيارة بأوزان ثقيلة أو حفاظًا على نظام التعليق الهوائي.

الجدير بالذكر أنه يفضل عند تليين السيارة الجديدة تجنب القيادة في طرق غير ممهدة، وكذلك عدم القيادة على سرعات عالية أكثر من 100 كم/س لحماية أجزاء المحرك والمكابح للضغط.

سيارة
الوقود
إطار سيارة
محرك سيارة
مكابح

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

؟؟
ادعوا الله حسن الخاتمه العمر قصير والحساب عسير لاتغرك الدنيا فلكل بدايه نهايه
ابوراكات
تربية الاولاد على حفظ القران افضل من تربيتة على تعلم الغناء . لاحول والا قوة الابالله . اخر الزمان
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه .. .. قرادة قرد ماتت امه وهو رضيع ..
؟؟
قال تعالي ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ (44)
الزهراني
يااخ محمد بخش اذا كنت في نعمة وامن وامان فاحمد الله عليها واترك عنك الاستهزاء وادعو لاخواك بآن يفرج الله عنهم .

أخر الأخبار

اكتشاف البروتين المسؤول عن تفاقم عدوى الفيروسات وتلف الرئتين
اكتشاف البروتين المسؤول عن تفاقم عدوى الفيروسات وتلف الرئتين
منذ 40 دقيقة 1448
نائب محافظ صندوق الاستثمارات : ملتزمون بالاستثمار في القطاعات الواعدة
نائب محافظ صندوق الاستثمارات : ملتزمون بالاستثمار في القطاعات الواعدة
منذ 46 دقيقة 1703
آل الشيخ يعلق على أداء طفل يعزف على العود ويغني: "أنت مطلوب عندنا في الترفيه"
آل الشيخ يعلق على أداء طفل يعزف على العود ويغني: "أنت مطلوب عندنا في الترفيه"
منذ 51 دقيقة 2272
قراصنة يساومون شركات أمريكية على تحرير البيانات مقابل 70مليون دولار
قراصنة يساومون شركات أمريكية على تحرير البيانات مقابل 70مليون دولار
منذ 56 دقيقة 1670
5 نصائح يجب مراعاتها عند تليين سيارة جديدة
5 نصائح يجب مراعاتها عند تليين سيارة جديدة
منذ ساعة 1643
"الأحوال المدنية" توضح خطوات تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية عبر "أبشر"
"الأحوال المدنية" توضح خطوات تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية عبر "أبشر"
منذ ساعة 1827
نصائح للتوقف عن قضم الأظافر
نصائح للتوقف عن قضم الأظافر
منذ ساعة 1647
بالفيديو.. لاعب كرة قدم يطلب الزواج من صديقته في الملعب أمام الجماهير
بالفيديو.. لاعب كرة قدم يطلب الزواج من صديقته في الملعب أمام الجماهير
منذ ساعة 2703
القيادة تهنئ رئيس جمهورية القُمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده
القيادة تهنئ رئيس جمهورية القُمر المتحدة بذكرى استقلال بلاده
منذ ساعة 2054
بالفيديو.. فرح الهادي تنفذ مقلب في والدتها لرصد رد فعلها
بالفيديو.. فرح الهادي تنفذ مقلب في والدتها لرصد رد فعلها
منذ ساعة 1087