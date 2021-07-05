5 نصائح يجب مراعاتها عند تليين سيارة جديدة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
تعد فترة الاستهلاك الأولى لأي سيارة جديدة هي فترة التليين، التي تحتاج فيها أجزاء السيارة إلى التأقلم والتجانس والتطبيع مع الأجزاء الأخرى في السيارة.
ومن النصائح الواجب مراعاتها في هذه الفترة السير بسرعات منخفضة لوجود مادة عازلة على الإطارات، وذلك لمسافة 150 كم حتى تزال المادة العازلة.
كما يجب عدم الضغط على دواسة الوقود بالكامل، لمنع تضرر الأجزاء الداخلية للمحرك وزيادة استهلاكه للزيت، كما ينصح أيضا بعدم تحميل السيارة بأوزان ثقيلة أو حفاظًا على نظام التعليق الهوائي.
الجدير بالذكر أنه يفضل عند تليين السيارة الجديدة تجنب القيادة في طرق غير ممهدة، وكذلك عدم القيادة على سرعات عالية أكثر من 100 كم/س لحماية أجزاء المحرك والمكابح للضغط.