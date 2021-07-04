نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزارة الخارجية تعلن عن توفر وظائف تعاقدية في عدد من التخصصات

منذ 40 دقيقة
1555
وزارة الخارجية تعلن عن توفر وظائف تعاقدية في عدد من التخصصات

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف التعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للنساء والرجال في عدد من التخصصات.

وتضمنت الوظائف "الإعلام السياسي - العلوم السياسية - الجغرافيا السياسية حقوق الإنسان - الدبلوماسية العامة - العلاقات الدولية - الدراسات الدولية - القانون العام - القانون الدولي - نظريات التجارة الدولية- الأمن الدولي - الاستراتيجية الاقتصاد - الإدارة المالية - المحاسبة - الموارد البشرية - الإعلام الرقمي - الجرافيك - التصميم الداخلي – الترجمة".

ويبدأ التقديم عليها اعتبارًا من يوم الإثنين 25/11/1442 هـ حتى 1/12/1442 هـ مع مراعاة الشروط التالية:

- أن يكون المتقدم مواطن سعودي.

2- حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى في التخصصات المطلوبة لدى الوزارة من جامعة أو كلية معتمدة ومعترف بها من قبل وزارة التعليم في المملكة.

3- تقدير لا يقل عن جيد جدًا.

4- لا يمانع السفر أو العمل في بعثات المملكة في الخارج ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الوزارة عبر الرابط التالي:

JOBS.MOFA.GOV.SA

 

وظائف شاغرة
وزارة الخارجية
البكالوريوس
الكوادر الوطنية
الوظائف التعاقدية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههتههاويييلههههههههههههه ..
رااايق
هتمخولنه ليه اللحين بالبوركيني يجي مع الوجبات السريعة **!!! فلوسنا العيال *** صلصة البوركيني وصلصة الرنش ** ههههههههههههههههههههههه تعيش رجب تشوف العجب **
ابو محمد 😎 ✍️
المشتكى لله .. هياط اعمى اصم .. .. ويش نقول لهاالفساقى ...!!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ..

أخر الأخبار

الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
الأرصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان
منذ 4 دقائق 1106
بالصور.. أسعار ومواصفات موديل كيا كادنزا 2021
بالصور.. أسعار ومواصفات موديل كيا كادنزا 2021
منذ 13 دقيقة 1136
انسحاب يزيد الراجحي من منافسات رالي طريق الحرير 2021
انسحاب يزيد الراجحي من منافسات رالي طريق الحرير 2021
منذ 17 دقيقة 1403
فتاة تدخل في مُشادة مع شاب وتحاول الإشتباك معه
فتاة تدخل في مُشادة مع شاب وتحاول الإشتباك معه
منذ 18 دقيقة 283
تجيك البلاوي
تجيك البلاوي
منذ 20 دقيقة 275
مغامر في موقف صعب ضد فيل
مغامر في موقف صعب ضد فيل
منذ 21 دقيقة 280
وظائف شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة في بنك الرياض
منذ 24 دقيقة 1481
متحدث الصحة يوضح نسبة المناعة ضد كورونا حال أخذ اللقاح قبل 10 أيام من الحج
متحدث الصحة يوضح نسبة المناعة ضد كورونا حال أخذ اللقاح قبل 10 أيام من الحج
منذ 32 دقيقة 1520
الثوم والصبار علاجات منزلية هامة لمرضى الكبد الدهني
الثوم والصبار علاجات منزلية هامة لمرضى الكبد الدهني
منذ 38 دقيقة 1269
وزارة الخارجية تعلن عن توفر وظائف تعاقدية في عدد من التخصصات
وزارة الخارجية تعلن عن توفر وظائف تعاقدية في عدد من التخصصات
منذ 40 دقيقة 1555