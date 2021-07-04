وزارة الخارجية تعلن عن توفر وظائف تعاقدية في عدد من التخصصات

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف التعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة للنساء والرجال في عدد من التخصصات.
وتضمنت الوظائف "الإعلام السياسي - العلوم السياسية - الجغرافيا السياسية حقوق الإنسان - الدبلوماسية العامة - العلاقات الدولية - الدراسات الدولية - القانون العام - القانون الدولي - نظريات التجارة الدولية- الأمن الدولي - الاستراتيجية الاقتصاد - الإدارة المالية - المحاسبة - الموارد البشرية - الإعلام الرقمي - الجرافيك - التصميم الداخلي – الترجمة".
ويبدأ التقديم عليها اعتبارًا من يوم الإثنين 25/11/1442 هـ حتى 1/12/1442 هـ مع مراعاة الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم مواطن سعودي.
2- حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى في التخصصات المطلوبة لدى الوزارة من جامعة أو كلية معتمدة ومعترف بها من قبل وزارة التعليم في المملكة.
3- تقدير لا يقل عن جيد جدًا.
4- لا يمانع السفر أو العمل في بعثات المملكة في الخارج ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الوزارة عبر الرابط التالي:
JOBS.MOFA.GOV.SA