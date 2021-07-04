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الكشف عن مدى تأثير ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة

منذ ساعة
1924
الكشف عن مدى تأثير ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة

أميرة خالد (صدى):
تناولت دراسات عديدة أضرار ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة، إلا أن بحثا جديدا أثبت عكس ذلك.

وقد أجرى باحثين بمستشفى "كليفلاند كلينيك" اختبار تأثير ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة، وذلك بإخضاع عدد من الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، ومتوسط أعمارهم 37 سنة، للمشي حتى الإرهاق، وتم تقسيم عينة الاختبار إلى ثلاث مجموعات وفقا لقناع الوجه، حيث ارتدى الفريق الأول كمامة "إن 95"، بينما لبس فريق قناعا من القماش، ولم يكن الفريق الأخير مرتديا أي قناع للوجه،بحسب موقع "يو بي آي" للأنباء.

وتبين للباحثين عدم ظهور أي مشاكل تتعلق بالسلامة أثناء التمرين مع ارتداء أي نوع من الكمامات، كما لم تظهر شاشات المراقبة ضربات قلب غير طبيعية، أو انخفاضا خطيرا بنسبة الأوكسجين، كما تبين أن السبب الرئيسي لتوقف المشاركين عن الجري، كان بسبب عدم ارتياحهم من ارتداء قناع الوجه.

ممارسة الرياضة
الكمامات

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلمان
نيابة هن كل الرجال نقول لكي اذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل
ابو سعود
النظام زين بس الواحد وين يوقف مع الزحمه وقلة المواقف وكثرة الناس نحتاج حلول بجميع المناطق المزدحمه
كوكو لولو
حتى القدرات الي مختبرينها قبل 5 سنوات غير معتمدة والي شاهدتة اكثر من 5 سنوات غير معتمدة حسبنا الله ونعم الوكيل يجيك وزير اردى...
مطر الاسود
اذا لم ينفع اللقاح مع الرجل وقضى نحبه يكون سعيد الحض انه تخلص من شوفة رقعة وجهك الذي ليس فيه شيىء اصلي وكله بوتكس
:::
اتقوا الله حق تقاته

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