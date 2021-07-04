الكشف عن مدى تأثير ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة

أميرة خالد (صدى):
تناولت دراسات عديدة أضرار ارتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة، إلا أن بحثا جديدا أثبت عكس ذلك.
وقد أجرى باحثين بمستشفى "كليفلاند كلينيك" اختبار تأثير ارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة، وذلك بإخضاع عدد من الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة، ومتوسط أعمارهم 37 سنة، للمشي حتى الإرهاق، وتم تقسيم عينة الاختبار إلى ثلاث مجموعات وفقا لقناع الوجه، حيث ارتدى الفريق الأول كمامة "إن 95"، بينما لبس فريق قناعا من القماش، ولم يكن الفريق الأخير مرتديا أي قناع للوجه،بحسب موقع "يو بي آي" للأنباء.
وتبين للباحثين عدم ظهور أي مشاكل تتعلق بالسلامة أثناء التمرين مع ارتداء أي نوع من الكمامات، كما لم تظهر شاشات المراقبة ضربات قلب غير طبيعية، أو انخفاضا خطيرا بنسبة الأوكسجين، كما تبين أن السبب الرئيسي لتوقف المشاركين عن الجري، كان بسبب عدم ارتياحهم من ارتداء قناع الوجه.