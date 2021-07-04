سياسي أردني: تأخر الإعلام الرسمي في توضيح الحقائق سبب انتشار الشائعات

عمّان (صدى):
أكد الأستاذ في العلم السياسي بدر الماضي، أن الأردن تحول من دولة محفزة لصناعة الشائعات لدولة منتجة لها، وذلك لأسباب عدة.
وقال بدر الماضي: "من بين هذه الأسباب، عدم الثقة بين الإعلام الرسمي وبين المواطن، فأصبحت الأردن دولة معتمدة على مصدر الأشاعة بدلا من المصدر الرسمي".
وأشار إلى أن الأردن يتميز أيضا بمساحة نسبية في الديمقراطية، ما جعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أهمية، من الإعلام الرسمي.
وأضاف: "الناس تريد معرفة ما جرى بسرعة والإعلام الرسمي يتأخر في توضيح الحقيقة، فأصبح هناك فجوة بين الإعلام الرسمي والمواطن تجعله ينساق وراء الشائعات، بل وينتجها".