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بالصور.. مواصفات سيارة ميني كوبر بيس سيتر الكهربائية

منذ 56 دقيقة
1225
بالصور.. مواصفات سيارة ميني كوبر بيس سيتر الكهربائية

أميرة خالد (صدى):
تستعد شركة "مينى" البريطانية الاحتفال بسيارتها الجديدة "ميني كوبر بيس سيتر" الكهربائية، والتي تم الكشف عنها في أواخر مارس وهي بمثابة سيارة السلامة لبطولة العالم ABB FIA فورمولا إي للسيارات الكهربائية.

وتم تصميم السيارة "ميني كوبر بيس سيتر" الكهربائية لأداء مهام سيارة السلامة، حيث جعلت ميني جهاز تحديد السرعة متميزًا عن سيارة كوبر SE العادية بفضل تركيب مجموعة هيكل جديدة مع أقواس عجلات ممتدة.

وتتمتع السيارة الكهربائية أيضًا بمحرك كهربائي بقوة 181 حصان وعزم دوران يبلغ 280 نيوتن متر، تتسارع الهاتشباك الكهربائية وتصل إلى 100 كم في الساعة في 6.7 ثانية.

كما تتسم أيضًا بكسوة على قمتها، وعجلات فريدة باللونين البرتقالي والأسود وشريط إضاءة وجناح خلفي ومشتت هواء، وسيتم سيتم قيادتها خلال مهرجان جود وود للسرعة أعلى التل الشهير من قبل تشارلي كوبر سفير ميني وحفيد جون كوبر.

السرعة
المحركات
السيارة الكهربائية
شركة ميني البريطانية
مهرجان جود وود للسرعة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مايصيبك غير نصيبك ..
ابو شافي
كل الشكر لصحيفة صدى لما تنقله بخصوص منطقة ابو معن اللي تعتبر من اهم المنصات للمسافرين حيث انه تقع بالقرب من طريق ابو حدرية...
وافي
كثر الفساد في البر والبحر
واضح*** وصريح***
كفووووووووووووووووووووو يابو عبدالله،لا يزال مكانك شاغر..
أبو محمد
الظاهر العكس صحيح انا شايلها اصيبت العائلة كلها الا انا بفضل من الله ورحمه .

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