كاميرات المراقبة تبريء محفظ قرآن من هتك عرض طفلة

أبوظبي (صدى):
أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكمًا ببراءة محفّظ قرآن، آسيوي، من ارتكاب جناية هتك عرض طفلة آسيوية في الـ11 من عمرها، أثناء تدريسها هي وأشقائها الثلاثة داخل منزلهم.
وكانت الأم قد اتهمت محفظ القرآن أنه استغل خلوته بالطفلة في غرفة تحفيظ القرآن داخل منزل أسرتها، وتحسس مناطق حساسة في جسدها، وتمادى في تصرفاته إلى درجة كبيرة وذلك على مدار عام تقريباً.
وأوضحت الأم أنها أرسلت محتوى الكاميرات إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، لكنها أبلغت بأنها لا تحتوي شيئاً، كون نظام التسجيل يحتفظ بالمقاطع المخزنة لديه لمدة شهر واحد فقط، كما أنها سألت ابنها الأكبر، البالغ من العمر 14 عاماً، عما إذا كان لاحظ شيئاً، لكنه أخبرها بأنه لم يلاحظ شيئاً.
وكشف تقرير الطب الشرعي بشرطة دبي أنه لم تشاهد إصابات ظاهرية بجسم الطفلة، وأنها سليمة، فيما نفى المتهم كلياً الاتهامات الموجهة إليه، الأمر الذي تعين معه القضاء ببراءته.