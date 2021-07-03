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كاميرات المراقبة تبريء محفظ قرآن من هتك عرض طفلة

منذ ساعة
1060
كاميرات المراقبة تبريء محفظ قرآن من هتك عرض طفلة

أبوظبي (صدى):
أصدرت محكمة الجنايات في دبي حكمًا ببراءة محفّظ قرآن، آسيوي، من ارتكاب جناية هتك عرض طفلة آسيوية في الـ11 من عمرها، أثناء تدريسها هي وأشقائها الثلاثة داخل منزلهم.

وكانت الأم قد اتهمت محفظ القرآن أنه استغل خلوته بالطفلة في غرفة تحفيظ القرآن داخل منزل أسرتها، وتحسس مناطق حساسة في جسدها، وتمادى في تصرفاته إلى درجة كبيرة وذلك على مدار عام تقريباً.

وأوضحت الأم أنها أرسلت محتوى الكاميرات إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، لكنها أبلغت بأنها لا تحتوي شيئاً، كون نظام التسجيل يحتفظ بالمقاطع المخزنة لديه لمدة شهر واحد فقط، كما أنها سألت ابنها الأكبر، البالغ من العمر 14 عاماً، عما إذا كان لاحظ شيئاً، لكنه أخبرها بأنه لم يلاحظ شيئاً.

وكشف تقرير الطب الشرعي بشرطة دبي أنه لم تشاهد إصابات ظاهرية بجسم الطفلة، وأنها سليمة، فيما نفى المتهم كلياً الاتهامات الموجهة إليه، الأمر الذي تعين معه القضاء ببراءته.

تحرش
هتك عرض
إمام مسجد
محفظ قرآن

التعليقات

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أحدث التعليقات

watan
انه حب الووطن ياااااااااااااااااااااسادة... شكرا كاريلو فأنت ذوا اخلاق عاليه وهمك داخل الملعب ولا تغلط على اياً من الخصوم فأنت لست مثل غيرك ممن...
mousa
الله يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين
mousa
زمان يافن الله يشفيها ويعافيها
مطر الاسود
صدقناكم بتفهمونا انكم لا تعلمون اين مكانه اشك انه من صناعتكم وانتاجكم وانه ينفذ خططكم مهما كانت وان المحصلة النهائية لما يقوم به هؤلاء...
مطر الاسود
صدق من قال يابن ادم اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وانت فيما بين ذلك تحمل في جوفك العذرة يعني (زق) فما الذي يجعلك...

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