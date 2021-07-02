مغني راب فرنسي يثير دهشة مذيع بتلاوة آيات من القرآن 

باريس (صدى):
فاجأ مغني الراب الفرنسي، الملقب بـ"Brulux" مقدم برنامج "فكرة سامي الفهري"، مقدم برنامج عندما سأله بشأن مدى تعلقه بالإسلام، وحول إذا كان يحفظ آيات من القرآن الكريم.
وقال الفهري لبرولوكس:"يقولون عنك كلاما كثيرا كونك رابر، لا تعرف الإسلام، وأنت بعيد عن الإسلام، عنيف، تتحدث عن الأشياء السيئة في المجتمع، والقرآن لا تعرف عنه شيء ولا حتى تعرف تقول جملة واحدة في القرآن".
واستنكر هذه التهم قائلا: "الإسلام نرضعه في منذ كنا صغارا"، حيث تحداه المذيع بأن يقرأ من القرآن الكريم، فصدمه برولوكس بتلاوة الآية 110 من سورة الإسراء، وبتجويد ملفت للأنظار والأسماع، قائلا: "من لم يتغن بالقرآن فليس منا".
وأصيب مقدم البرنامج بالدهشة، حيث سأله عن المكان الذي تعلم فيه الرابر التونسي الإسلام وحفظ القرآن، حيث قال الأخير إنه تعلمه في مدارس إسلامية في فرنسا، وإنه ختم القرآن عندما كان صغيرًا.
وأشار إلى أنه لا يرى تناقضًا بين ما يحفظ من القرآن وما يقدم من أغنيات، مبينا أنه تربى في عائلة لا تحب الفن بوجه عام، وترفض فكرة الغناء.