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«جونسون آند جونسون»: لقاحنا يظهر علامات قوية في الحماية من متحور «دلتا»

منذ 13 دقيقة
1319
«جونسون آند جونسون»: لقاحنا يظهر علامات قوية في الحماية من متحور «دلتا»

الرياض (صدى):
كشفت شركة "جونسون آند جونسون"، اليوم الجمعة، أن جرعة واحدة من لقاحها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تشكل لدى متلقيها مناعة قوية ومستمرة ضد متحور "دلتا" وغيره من متغيرات فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة، إن البيانات أظهرت أن الاستجابة المناعية القوية لدى متلقي لقاحها، استمرت ثمانية أشهر على الأقل.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الاستثمار، خالد الفالح، قرب وصول لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا الجديد إلى المملكة، لافتًا إلى أنه يتطلب أخذه جرعة واحدة فقط بخلاف اللقاحات الأخرى التي يحتاج فيها المرء لجرعتين للوصول للمناعة المطلوبة ضد الفيروس.

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فيروس كورونا
لقاحات
جونسون آند جونسون
متحور دلتا

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ابو محمد 😎 ✍️
افااا فيل واحد شرد الملوووك ....!! .. يافشلتكم وفضيحتكم بين قطعاان السفاناااا ..
ابو محمد 😎 ✍️
حيا الله الشيخ ، صب قهوه ياولد وقرب القدوع ، هلاااا باالشيخ عطران ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحذر الحذر ..
ابو عمار
البندق منتهي تاريخها
ابو عمار
حسبي الله عليه الاهبل

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