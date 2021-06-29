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بالفيديو .. " الفالح " يعلن قرب وصول لقاح " جونسون آند جونسون " إلى المملكة

منذ 7 دقائق
1155
بالفيديو .. " الفالح " يعلن قرب وصول لقاح " جونسون آند جونسون " إلى المملكة

الرياض (صدى):
أعلن وزير الاستثمار، خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، قرب وصول لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا الجديد إلى المملكة.

وأضاف أن هذا اللقاح يتطلب أخذه جرعة واحدة فقط بخلاف اللقاحات الأخرى التي يحتاج فيها المرء لجرعتين للوصول للمناعة المطلوبة ضد الفيروس.

ولفت إلى أن لقاح "جونسون آند جونسون" حقق نجاحا مشهودا في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم، وذلك بحسب ما ذكره لقناة "العربية".

وكشف "الفالح" عن توقيع مجموعة "جونسون آند جونسون" لاتفاقية رابعة تحت رعاية وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة، فضلا عن اتفاقيات أخرى وقعتها المجموعة مع عدة جهات.

وأشار إلى أن المجموعة وقعت مذكرة بحثية مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بشأن الأبحاث الطبية الخاصة بأحد الأمراض المنتشرة في المملكة، بالإضافة لاتفافية أخرى مع شركة ريادية سعودية لتطوير علاجات بيولوجية، تشمل المضادات.

وأشار إلى أن الاتفاقية الرابعة تركز على مجال الابتكار وتطوير المنتجات الجديدة والفحوصات والدراسات السريرية والحصول على المعلومات وحوكمة نشرها.

الاستثمار
كورونا
خالد الفالح
لقاح كورونا
جونسون آند جونسون
لقاح جونسون آند جونسون

التعليقات

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أحدث التعليقات

برق امصحا
هههههههههههههههههه احس المريسل وراء هالخبر
abdul
يعني اللي ياكل نبات تكون نفسيته خايسة مثل الخضروات والفواكه اللى جلس تحت الشمس لمدة ساعتين،
علي النافع
والله والف نعم ب عائلة العبدالكريم من اولهم لى اخرهم ما خلو شي كرم وطيبة نفس واحترام ودين من ابوعبدالرزاق الى اصغر واحد مجلسم...
انا
انا بلغت في تطبيق بلدي عن عمال يسرقون فوانيس الشوارع وشهر الى الان مااستلموا البلاغ من الموقع ورفعت شكوى للوزارة ولاحياة لمن تنادي ....
أبو عبدالله الحربي
الجدال فيه او وجود خلل فيه جدال واقعي وجدال خلل بتعبير او فعل والواقعي واقعي لاجدال فيه 😐

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