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بالفيديو .. محمد رمضان يظهر بصحبة "فهد" ويستعرض طائرته الفاخرة

منذ 42 دقيقة
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بالفيديو .. محمد رمضان يظهر بصحبة "فهد" ويستعرض طائرته الفاخرة

القاهرة (صدى):
فاجئ الفنان المصري محمد رمضان متابعيه بمقطع فيديو وهو يتجول بصحبة فهد أثناء وجوده في دبي.

كما تباهى الفنان المصري، على حسابه بموقع "إنستغرام، بطائرته الفاخرة، حيث ظهر فيها وهو يتناول الطعام على أنغام أغنيته "فيرسيتشي بيبي"، وعلق عليها وكتب عليها "صحتك راس مالك اللهم ديمها على الجميع".

وكان محمد رمضان قد أثار خلال الأيام الماضية جدلا بعدما نشر فيديو وهو يسير برفقة نمر أبيض كبير خلال زيارته الحالية لمدينة دبي.

وعبر بعض متابعيه عن حبهم له، فيما انتقده آخرون مؤكدين أنه لا يجوز التباهي بمثل هذه الحيوانات لخطورتها على الإنسان.

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فهد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51062
منذ 6 دقائق
سبحان العاطي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
سبحان العاطي
ابو عمار
المسكين لا يلام ما تحمل الشوفه وهي تمشي امامه شبهه عاريه
سارة
الأم إذا ماتت وهي موظفة ليه تقطعون راتبها المفروض يصرف لعيالها يتعوشون منه.
متقاعد على قيد الحياة
سؤال انا حجيت قبل سنتين عن ابني متوفى من مرض السرطان وحاولت احج عن والدتي المتوفيه كبرسن ومن الشروط ان المدة خمس سنوات فهل...
ابو عمار
افضل طريقه لعقابه سحب السياره و بيعها في المزاد

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