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بالفيديو.. محمد رمضان يتجول مع نمر في شوارع دبي

منذ ساعة
1572
بالفيديو.. محمد رمضان يتجول مع نمر في شوارع دبي

دبي (صدى):
أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل مجددا بعد نشره فيديو وهو يسير برفقة نمر أبيض كبير خلال زيارته الحالية لمدينة دبي.

وبين الفيديو محمد رمضان وهو عاري الصدر ويلتف بسلسلة حديد حول رقبته، وبجانبه يسير نمر يشبه الذي ظهر بكليب أغنيته فيرساتشي التي حققت نجاحا كبيرا.

وانتقد النشطاء الفنان المصري بسبب تقليد البعض له خاصة وأن مثل هذه الحيوانات تكون خطيرة وتحتاج لمدرب خاص، وقال أحد المتابعين " نهايتك هتكون على أيد الحيوانات دي.. لازم كل صورة تكون عاري.. احنا بنربي قطط وكلاب وانت تربي اسود ونمور".

دبي
نمر
محمد رمضان
سلسلة حديد

التعليقات

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أحدث التعليقات

خلود
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
شاهد ماشفش حاجه
حسبي الله ونعم الوكيل
شاهد ماشفش حاجه
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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