بالفيديو.. محمد رمضان يتجول مع نمر في شوارع دبي

دبي (صدى):
أثار الفنان المصري محمد رمضان الجدل مجددا بعد نشره فيديو وهو يسير برفقة نمر أبيض كبير خلال زيارته الحالية لمدينة دبي.
وبين الفيديو محمد رمضان وهو عاري الصدر ويلتف بسلسلة حديد حول رقبته، وبجانبه يسير نمر يشبه الذي ظهر بكليب أغنيته فيرساتشي التي حققت نجاحا كبيرا.
وانتقد النشطاء الفنان المصري بسبب تقليد البعض له خاصة وأن مثل هذه الحيوانات تكون خطيرة وتحتاج لمدرب خاص، وقال أحد المتابعين " نهايتك هتكون على أيد الحيوانات دي.. لازم كل صورة تكون عاري.. احنا بنربي قطط وكلاب وانت تربي اسود ونمور".