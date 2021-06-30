نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

لطيفة التونسية: الوضع في بلادي مزري حسبى الله ونعم الوكيل

منذ 43 دقيقة
700
1
لطيفة التونسية: الوضع في بلادي مزري حسبى الله ونعم الوكيل

تونس (صدى):
أعربت الفنانة التونسية لطيفة، اليوم الخميس، عن حزنها الشديد، لما وصلت إليه بلادها في الآونة الأخيرة.

وقالت لطيفة: "موش عارفه أفرح وأضحك من قلبي، حزينة على تونس واللي حاصل في بلادي من وضع مزري، صحيًا واقتصاديًا وسياسيًا ".

واختتمت لطيفة تصريحها عبر وسم "تونس تستغيث" بقولها: " حسبى الله ونعم الوكيل فى كل من كان السبب".

ويأتي تصريح لطيفة عقب واقعة الاعتداء بالضرب على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أمس الأربعاء، على يد زميلها النائب المستقل الصحبي صمارة، داخل البرلمان التونسي.

كما أن الوضع الصحي في تونس مقلق، إذ صرح عضو اللجنة العلمية التونسية لمجابهة فيروس كورونا أمان الله المسعدي، قبل أيام بقوله إن: "البلاد تستغيث بسبب تأزّم الوضع الصحي الناتج عن انتشار فيروس كورونا"، مؤكدا أن البلاد وصلت لوضع صحي "كارثي".

اقرأ أيضا:

نائب تونسي يعتدي بالضرب على عبير موسى ويصفعها على وجهها داخل البرلمان " فيديو "

تونس
اعتداء
لطيفة
الحزب الدستوري

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51055
منذ 17 دقيقة
ما شاء الله كبرت في العمر وازدات حلاوه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
يستاهل الاهبل القصاص
ابو عمار
تصرف ممتاز تجاه ما يحدث في لبنان
طحش
متحدث غير جيد ..لايكلمك ثقافه ولااسلوب ولا كارزيما اللعيبه اللي اتعبوك وانت قائد المنتخب في ايش بالضبط اتعبوك وفوق انك ماتعرف وش تبي تقول...
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

فيديو.. لبنانية تفترش الطريق احتجاجا على الأوضاع المعيشية
فيديو.. لبنانية تفترش الطريق احتجاجا على الأوضاع المعيشية
منذ 8 دقائق 162
لطيفة التونسية: الوضع في بلادي مزري حسبى الله ونعم الوكيل
لطيفة التونسية: الوضع في بلادي مزري حسبى الله ونعم الوكيل
منذ 43 دقيقة 700
فيديو..وصلة رقص لبدور البراهيم مع شقيقها
فيديو..وصلة رقص لبدور البراهيم مع شقيقها
منذ ساعة 687
الاتفاق يقترب من ضم البرازيلي جونينيو بـ 5 ملايين ريال
الاتفاق يقترب من ضم البرازيلي جونينيو بـ 5 ملايين ريال
منذ ساعة 1823
جامعة أم القرى تتيح القبول لمن تعدى 25 عاماً وفق ضوابط محددة
جامعة أم القرى تتيح القبول لمن تعدى 25 عاماً وفق ضوابط محددة
منذ ساعة 1926
صور.. لحظة وصول ليوناردو جارديم إلى الرياض
صور.. لحظة وصول ليوناردو جارديم إلى الرياض
منذ ساعة 2076
تركي آل الشيخ يكشف ملابسات مقطع ظهر خلاله يضرب شخصًا في الشارع
تركي آل الشيخ يكشف ملابسات مقطع ظهر خلاله يضرب شخصًا في الشارع
منذ ساعتين 6329
فيديو..باحث في العقيدة: السلام تحية أهل الجنة وأمور الشرع لا يجب إقحامها في آرائنا
فيديو..باحث في العقيدة: السلام تحية أهل الجنة وأمور الشرع لا يجب إقحامها في آرائنا
منذ ساعتين 2535
فيديو.. سوري يوزع مياه على روح عبدالعزيز الرشيدي
فيديو.. سوري يوزع مياه على روح عبدالعزيز الرشيدي
منذ ساعتين 2335
فيديو..مشاجرة جماعية في الرياض بارك بين مجموعة من الشبان
فيديو..مشاجرة جماعية في الرياض بارك بين مجموعة من الشبان
منذ 3 ساعات 3054