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نائب تونسي يعتدي بالضرب على عبير موسى ويصفعها على وجهها داخل البرلمان " فيديو "

منذ 14 دقيقة
1344
نائب تونسي يعتدي بالضرب على عبير موسى ويصفعها على وجهها داخل البرلمان " فيديو "

تونس (صدى):
رصد مقطع فيديو متداول، اعتداء النائب التونسي الصحبي سمارة، على رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ويصفعها على وجهها داخل البرلمان.

وظهر في الفيديو المتداول، النائب البرلماني ينهال بالضرب المبرح على عبير موسي، فصرخت بسبب الاعتداء الذي تعرضت له.

وتدخل نواب في البرلمان التونسي، لإنهاء المشاجرة وتخليص رئيسة الدستوري الحر، من أيدي النائب الصحبي سمارة، بعد اعتدائه المفاجئ عليها.

وأسفر الاعتداء على عبير موسي إلى حدوث فوضى داخل مبنى البرلمان، حيث أثار الفيديو غضب واستياء متداوليه بسبب هذه الواقعة البشعة.

تونس
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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
حفظ الله بلاد الحرمين
سلطان
جزاه يلحق الدواعش في جهنم وسؤ المصير
المهم
أسعار الرمل تظاعفة عدت مرات اتقو الله في المواطنين .وإلا افتحو استيراد الرمل .لتكون أعجوبة
Ali
المعرس شبح بيشه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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