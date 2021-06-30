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بالفيديو .. والد الشهيد الرشيدي : ارتحنا اليوم بعد تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني

منذ ساعة
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بالفيديو .. والد الشهيد الرشيدي : ارتحنا اليوم بعد تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني

يوسف الحميد (صدى):
أكد "ناصر" والد الشهيد عبدالله الرشيدي" أن أسرته شعرت بالراحة اليوم بعدما تم تنفيذ حكم القتل حدًا في قاتل نجلهم، هايل بن زعل بن محمد العطوي.

ولفت إلى أن "الرشيدي: قضى معهم إجازته قبل أيام من مقتله، لافتا إلى أنه في يوم الحادث توجه نجله إلى تبوك وكان على اتصال هاتفي معهم، وبحلول الساعة 9 مساء جاءهم نبأ استشهاده، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".

وحاول "الرشيدي" تمالك مشاعره حينما استذكر علاقة ابنه مع أسرته، مؤكدًا أن الأخير كان رجلا طيبا، وعلاقته جيدة بأسرته وكذلك مع زملائه في العمل.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت اليوم تنفيذ حكم القتل حدًا على الجاني هايل بن زعل بن محمد العطوي الذي أقدم على قتل رجل الأمن عبدالله بن ناصر الرشيدي استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين.

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وزارة الداخلية
تبوك
الشهيد
الدخلية
الشهيد عبدالله الرشيدي

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¥ ولد نجد ¥
مقرود
¥ ولد نجد ¥
مصر تتجه الى الهاوية
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله *** الله يكون في عونكم بس ***
ابو محمد 😎 ✍️
هذا مثل ماتقول ، عنتر شايل جوازه لكافة الدول على الكرة الارضيه ..
بومجبل
مجرد ارقام لكن الواقع انه البطالة منتشرة في البلد وفي ازدياد واسألوا المبتعثين بالألوف بدون وظائف

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