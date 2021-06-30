نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة قتل رجل أمن بتبوك استجابة لتوجيهات تنظيم داعش

منذ ساعة
2457
تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة قتل رجل أمن بتبوك استجابة لتوجيهات تنظيم داعش

واس (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في مدينة تبوك، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ )).

أقدم / هايل بن زعل بن محمد العطوي – سعودي الجنسية – على الخروج على ولي الأمر وقتل رجل الأمن / عبدالله بن ناصر الرشيدي استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين , والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره , واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة, بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم , وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي , وتعاطي المواد المخدرة.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم ، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ، ولأن ما قام به الجاني يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض , فقد تم الحُكم عليه بإقامة حد الحرابة وأن يكون ذلك بقتله ، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .

وتم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني / هايل بن زعل بن محمد العطوي ,اليوم الأربعاء 20/11/1442هـ بتبوك بمنطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم , وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها , وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
تبوك
القتل
تنفيذ حكم
القتل حداً

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خالد
هذة ليست وظائف بل برنامج تمهير 6 أشهر فقط
عاطل
طألع بوجه العنز قبل تحلبها
قرم
نفسي اعرف شي اولا: هو متدين ولا ليبرالي حيرنا والله ثانيا: هو يحلق وجهه بموس ولا بمشرط جراحه؟؟
عاطل
هدر للمال العام
omar
قوم قوم قوم فى نفر ثانى تمثيليه المفروض مايقوم الا بعد تواجد 4 جنود حوله وايديه مكلبشه لان الاثيوبيين كلهم مسلحين

أخر الأخبار

ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة في جدة
ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة في جدة
منذ 24 دقيقة 1620
صورة نادرة للملك خالد أثناء زيارته إلى قطر لحضور كأس الخليج الرابعة
صورة نادرة للملك خالد أثناء زيارته إلى قطر لحضور كأس الخليج الرابعة
منذ 29 دقيقة 1567
بالفيديو.. موضي الشمراني تعلن عن عقد قرانها
بالفيديو.. موضي الشمراني تعلن عن عقد قرانها
منذ 34 دقيقة 1250
بالفيديو.. مختص يكشف خطوات حماية هاتفك من التتبع
بالفيديو.. مختص يكشف خطوات حماية هاتفك من التتبع
منذ 39 دقيقة 1728
ظهور حسان تمبكتي نجم الشباب بعد تعرضه لإصابة قوية
ظهور حسان تمبكتي نجم الشباب بعد تعرضه لإصابة قوية
منذ 48 دقيقة 1894
امرأة تستعين بعشيقها لقتل ابنتها بطريقة مروعة
امرأة تستعين بعشيقها لقتل ابنتها بطريقة مروعة
منذ ساعة 1083
صورة قديمة لملاهي الربوة بمدينة الرياض
صورة قديمة لملاهي الربوة بمدينة الرياض
منذ ساعة 1121
وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة
وظائف شاغرة في شركة بنده للتجزئة
منذ ساعة 1814
إيداع مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
إيداع مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
منذ ساعة 1676
تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة قتل رجل أمن بتبوك استجابة لتوجيهات تنظيم داعش
تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة قتل رجل أمن بتبوك استجابة لتوجيهات تنظيم داعش
منذ ساعة 2457