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الإرهابي هايل العطوي كان يعمل في السلك العسكري قبل فصله

منذ 53 دقيقة
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الإرهابي هايل العطوي كان يعمل في السلك العسكري قبل فصله

الرياض (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حُكم القتل بحث هايل بن زعل بن محمد العطوي – سعودي الجنسية - للخروج على ولي الأمر وقتل رجل الأمن عبدالله بن ناصر الرشيدي استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكرييين.

وتعود الجريمة ليوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2015 بعدما تعرض العريف عبدالله بن ناصر الرشيدي (25 عامًا)، والذي يعمل بأحد قطاعات وزارة الدفاع، أثناء توجهه لعمله إلى إطلاق نار من مجهول.

ونفذ "القاتل" جريمته ضد "الرشيدي" بـ 14 رصاصة بعد اعتناقه فكر داعش الإرهابي فكان يبحث عن جندي أو رجل أمن لقتله وصادفه الجندي "الرشيد بالطريق فأطلق عليه الرصاص من سلاحه الكلاشنكوف.

كما كشفت مصادر أمنية آنذاك أن الإرهابي هايل العطوي، الذي نفذ جريمة قَتل الجندي الرشيدي عمل سابقًا في السلك العسكري قبل فصله.

واعتنق "العطوي" فكر داعش الإهاربي وهو الأمر الذي استنكره شيخ قبيلة "بني عطية"، الشيخ منصور بن حرب العطوي، مؤكدا أن الجاني ارتكب جريمة لا يقرها الدين، معربًا عن أسفه واستنكاره لهذا الحادث الإرهابي، هو وأفراد قبيلة بني عطية.

ونشرت صحيفة "صدى" خبرًا يفيد بتنفيذ حُكم القتل بحث هايل بن زعل بن محمد العطوي – سعودي الجنسية - للخروج على ولي الأمر وقتل رجل الأمن عبدالله بن ناصر الرشيدي استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكرييين.

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القتل
العسكريين
عبدالله الرشيدي
هايل العطوي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سيب مليكه في حالها ماهي فاضية لك .. هناك ماهو اهم منك انت وصوتك المزعج ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر بستره الضافي علينا وعلى كل مسلم موحد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اقتلوا الوحش واتباعه ، لايقضوا عليكم جماعياً وانفرادياً ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود يااللي كنت سيادة الرئيس سابقاً ، مقرود العين حالياً ..
ابو محمد 😎 ✍️
دامه مطلقها ، ليش تجلس معه على طاوله وحده ..

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