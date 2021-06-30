نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صور تجسسية تكشف عن بورش ماكان 2023 الكهربائية

منذ ساعة
1640
صور تجسسية تكشف عن بورش ماكان 2023 الكهربائية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أظهرت صور تجسسية بورش ماكان 2023 الكهربائية بالكامل، حيث حققت ماكان نجاحاً واسعاً في الأسواق منذ انطلاقها في 2014.

وقال خبراء أن ماكان الكهربائية سوف تعرض في الأسواق العام القادم كموديل 2023 بمنصة PPE الجديدة التي تم تطويرها بالتعاون بين بورش وأودي، مع مشاركة نفس تقنية بطارية 800 فولت المتطورة.

وتأتي السيارة بلوحة عدادات رقمية وشاشة لمسية مركزية كبيرة لنظام المعلومات الترفيهية، وكونسول أوسط مرتفع بمقصورة تخزين كبيرة.

ويذكر أن إنتاج بورش ماكان الكهربائية سيبدأ في نهاية العام القادم، حيث ستأتي ببطاريتين مختلفتين وعدة فئات، منهم فئة تيربو S الرائدة بمستويات قوة وأداء ممتازة.

بورش
ماكان الكهربائية
ماكان 2023

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
خالد
يأخي شكلك مستحي من هويتك وعادات أجدادك معلومة:: الفرنسيين يقولون (( الو ))
غييييوووورررر
اللهم من أراد الإنتقاص من دينك أو كتابك أو سنة نبيك فاشغله بنفسه واجعله عبرة لغيره
غييييوووورررر
الاحظ كل حقير وضيع يريد الظهور يبدأ الطعن في الاسلام وتشاريعه ورموزه
نايف الشمري
اشغلوهم مثل ماشغلوو دين امنا على كلمة تالسكا انا نصراوي

أخر الأخبار

تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة قتل رجل أمن بتبوك استجابة لتوجيهات تنظيم داعش
تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة قتل رجل أمن بتبوك استجابة لتوجيهات تنظيم داعش
منذ 10 دقائق 1266
استدعاء الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في قضية "الفتنة " بالأردن
استدعاء الأمير حمزة بن الحسين كشاهد في قضية "الفتنة " بالأردن
منذ 16 دقيقة 1298
"المياه الوطنية" تُعلن ضم عسير ونجران وجازان والباحة ومحافظات مكة تحت مظلتها
"المياه الوطنية" تُعلن ضم عسير ونجران وجازان والباحة ومحافظات مكة تحت مظلتها
منذ 21 دقيقة 1460
عمل الشرقية يضبط 483 مخالفا لقرار منع العمل تحت الشمس
عمل الشرقية يضبط 483 مخالفا لقرار منع العمل تحت الشمس
منذ 26 دقيقة 1560
واتساب يعمل على إتاحة استخدام حساب واحد على 5 أجهزة
واتساب يعمل على إتاحة استخدام حساب واحد على 5 أجهزة
منذ 31 دقيقة 1530
الطائي يتعاقد مع المدافع البرازيلي مارسيلو
الطائي يتعاقد مع المدافع البرازيلي مارسيلو
منذ 50 دقيقة 1756
مؤشر سوق الأسهم يتخطى 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014
مؤشر سوق الأسهم يتخطى 11 ألف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014
منذ 55 دقيقة 1859
مركز الفلك الدولي: الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى
مركز الفلك الدولي: الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى
منذ ساعة 1870
توزيع 20 مليون نسخة من المصاحف بالمدينة المنورة خلال العام الماضي
توزيع 20 مليون نسخة من المصاحف بالمدينة المنورة خلال العام الماضي
منذ ساعة 1883
"سعود الطبية": مرضى القلب من أكثر الفئات تعرضًا لمتاعب الصيف
"سعود الطبية": مرضى القلب من أكثر الفئات تعرضًا لمتاعب الصيف
منذ ساعة 1735