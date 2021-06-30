صور تجسسية تكشف عن بورش ماكان 2023 الكهربائية

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أظهرت صور تجسسية بورش ماكان 2023 الكهربائية بالكامل، حيث حققت ماكان نجاحاً واسعاً في الأسواق منذ انطلاقها في 2014.
وقال خبراء أن ماكان الكهربائية سوف تعرض في الأسواق العام القادم كموديل 2023 بمنصة PPE الجديدة التي تم تطويرها بالتعاون بين بورش وأودي، مع مشاركة نفس تقنية بطارية 800 فولت المتطورة.
وتأتي السيارة بلوحة عدادات رقمية وشاشة لمسية مركزية كبيرة لنظام المعلومات الترفيهية، وكونسول أوسط مرتفع بمقصورة تخزين كبيرة.
ويذكر أن إنتاج بورش ماكان الكهربائية سيبدأ في نهاية العام القادم، حيث ستأتي ببطاريتين مختلفتين وعدة فئات، منهم فئة تيربو S الرائدة بمستويات قوة وأداء ممتازة.