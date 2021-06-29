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فيديو.. عقوبات مخالفة لائحة الضوضاء تصل لـ 30 ألف ريال

منذ 12 دقيقة
1328
فيديو.. عقوبات مخالفة لائحة الضوضاء تصل لـ 30 ألف ريال

الرياض (صدى):
كشف أنور المهدي مسؤول بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن معايير قياس الصوت في لائحة الضوضاء.

وقال أنور المهدي: "أن تكون مكبرات الصوت على ارتفاع معين من الأرض وتوضع لها فلاتر معينة لتصفية الأصوات من الرياح وغيرها، وعند وجود مخالفة يقوم المركز بعملية تفتيش للمكان محل المخالفة حتى يتم ضبط المخالفة حيث نقوم بقياس الصوت لبيان مدى الإزعاج أو يقوم صاحب المنشأة بعمل قياس للصوت عن طريق مقدم خدمة مرخص من المركز".

وعن العقوبات، قال المهدي: "عقوبات التجاوز من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال، وعقوبات عدم الإلتزام بالخطط التصحيحية أو خفض الضوضاء تصل إلى 30 ألف ريال".

وأشار إلى أن اللائحة تعطي 9 أشهر للجهات غير الملتزمة بنظام البيئة لتصحيح أوضاعها، موضحا أن الضوضاء تشمل كل صوت مزعج يؤثر على بيئة الإنسان.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أوضحت في وقت سابق، أن اللائحة لا تشمل الضوضاء داخل المباني، والأنشطة العسكرية وصافرات الإنذار، إلى جانب المطارات والسكك الحديدية والأنشطة التشغيلية في الموانئ والاحتفالات الوطنية.

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مخالفات
عقوبات
المركز الوطني للرقابة
لائحة الضوضاء

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
مثل تلك المواقف تحتاج الي شجاعة
عدوان العدوان
لعنه الله عليك ي الرخمه انشهد انك منت اصيل
سعـــ ابومحمد ــد
بالله هذا لاعب ؟
وافي
رحمك الله رحمة واسعة واسكنك فسيح جنانة ياحبيب الشعب
¥ ولد نجد ¥
مارتوينا من حنانك، ومنك مااكتفينا.💔 الله يرحمك يابو متعب ويجعل مثواك الجنة

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