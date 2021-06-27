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توضيح من الالتزام البيئي بشأن حدود الضوضاء المخالفة

منذ ساعة
1842
توضيح من الالتزام البيئي بشأن حدود الضوضاء المخالفة

الرياض (صدى):
أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، خلال بيان حدود الضوضاء المخالفة، وذلك بعد تداول ملاحظات عدة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي والتطرق إلى اللائحة التنفيذية للضوضاء.

وقال المركز أنه بشأن ما أثير حول تطبيق اللائحة داخل المقاهي والمطاعم ونحوها، فإن نطاق عمله لا يشمل قياس وتحديد مستويات الضوضاء داخل المباني والمراكز التجارية والمقاهي وما في حكمها، أما الاستثناءات من تطبيق هذه اللائحة فهي ثمانية.

وأضاف أن ما تم تداوله من معلومات عن الطريقة المعتمدة باللائحة لقياس الضوضاء، فإن اللائحة عرفت مستوى الضوضاء المكافئة، أنه المستوى الثابت للصوت خلال فترة زمنية محددة، وبالتالي لا يمكن الجزم بأن الأصوات المتقطعة وإن تعدت المقياس المحدد بشكل غير مستمر تعد متجاوزة للمعايير ما لم يتم قياسها عبر طرق القياس المحددة من قِبل المركز وحسب معايير ومتطلبات القياس التي حددتها اللائحة.

وأكد أن ما ورد بشأن تراخيص الضوضاء، فإن طلب التصريح مقترن بحالة يتوقع فيها ممارس النشاط أن يحدث ضوضاء بأكثر من المستويات المسموح بها في اللائحة نتيجة ممارسة هذا النشاط، والتوقيت الذي حدد للنشاطات المتعلقة بالإنشاء خلال الفترة الزمنية من 7 صباحاً إلى 6 مساءً.

المراكز التجارية
المباني
الالتزام البيئي
حدود الضوضاء المخالفة

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بلبايتساسيلتنلبسلبسن
حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم بالدعاء يفرج الله الكرب والغمه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشاء الله تبارك الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
سلامات ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقرود ومحروود ..
ابو محمد 😎 ✍️
في التأني السلامه ..

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