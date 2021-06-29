زميل الشرطي المقتول بالكويت: لم أساعد " الرشيدي " لأني غير مدرب على السلاح

خالد الظفيري (صدى):
كشف الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني تفاصيل تقاعس زميل الشرطي المقتول "عبدالعزيز الرشيدي"، الذي طُعن على يد وافد سوري في الكويت.
وقال "الحمراني" في سلسلة تغريدات له على "تويتر": "القاتل السوري بعد قيامه بقتل والدته كان يحاول الهرب من رجال الأمن من خلال التجول بسيارته والبحث عن سلاح ناري بدلا من السكين التي يحملها".
وتابع: "قرر سلب سلاح رجل أمن وكان هذا سبب اختياره عبدالعزيز الرشيدي بعد مشاهدته يحمل سلاحه واعتقد أنه وحيد بالموقع وقام بتعمد الإصطدام به وبعد سقوطه، نزل زميله العسكري للإطمئنان عليه".
وأضاف عن زميل "الرشيدي": "تفاجأ زميل الرشيدي بالقاتل السوري يصرخ عليه وهو يحمل السكين ودفعه للهرب والعودة للمركبة وترك زميله على الأرض يتلقى طعنات القاتل واكتفى بإبلاغ العمليات بالواقعة".
وعن عدم استخدام زميل "الرشيدي" لسلاحه، قال "الحمراني" : "أثناء التحقيق مع زميل الرشيدي وسؤاله عن سبب عدم استخدام سلاحه الذي يحمله أفاد بأنه غير مدرب على استخدام السلاح والتعامل في مثل تلك الحالات".
واستكمل: "ومن المفترض أن يتم توجيه له تهمة الإمتناع عن تقديم المساعدة وبالأخص أنه رجل أمن مؤتمن على أرواح الناس لم ينقذ زميله".
وجاء ذلك تأكيدًا لما أشارت له صحيفة "صدى" بالأمس عن ظهور مطالبات باتخاذ إجراء قانوني تجاه زميل الشرطي المقتول "عبدالعزيز الرشيدي"، الذي طُعن صباح اليوم على يد وافد سوري في الكويت.
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