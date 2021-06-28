" زميل " الشرطي المقتول في الكويت اختبئ داخل الدورية

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت مطالبات باتخاذ إجراء قانوني تجاه زميل الشرطي المقتول "عبدالعزيز الرشيدي"، الذي طُعن صباح اليوم على يد وافد سوري في الكويت.
وجاءت هذه المطالبات بسبب أخذ رجل الأمن دور المتفرج أمام جريمة قتل زميله والدورية التي كان يقودها، حيث اختبئ بداخلها وأقفل أبوابها تاركًا زميله يواجه مصيره مع القاتل.
وطالبوا بضرورة اتخاذ الإجراءت القانونية بحق رجل الأمن وفتح تحقيق في الواقعة التي أخذ فيها دور "المتفرج" أمام جريمة قتل زميله.
وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت منذ قليل معلومات تفيد أن رجل المرور"عبدالعزيز الرشيدي" الذي طُعن صباح اليوم على يد وافد سوري في الكويت سعودي الجنسية إلا أنه يعد من أبناء الكويت.
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