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" زميل " الشرطي المقتول في الكويت اختبئ داخل الدورية

منذ 18 دقيقة
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" زميل " الشرطي المقتول في الكويت اختبئ داخل الدورية

خالد الظفيري (صدى):
ظهرت مطالبات باتخاذ إجراء قانوني تجاه زميل الشرطي المقتول "عبدالعزيز الرشيدي"، الذي طُعن صباح اليوم على يد وافد سوري في الكويت.

وجاءت هذه المطالبات بسبب أخذ رجل الأمن دور المتفرج أمام جريمة قتل زميله والدورية التي كان يقودها، حيث اختبئ بداخلها وأقفل أبوابها تاركًا زميله يواجه مصيره مع القاتل.

وطالبوا بضرورة اتخاذ الإجراءت القانونية بحق رجل الأمن وفتح تحقيق في الواقعة التي أخذ فيها دور "المتفرج" أمام جريمة قتل زميله.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت منذ قليل معلومات تفيد أن رجل المرور"عبدالعزيز الرشيدي" الذي طُعن صباح اليوم على يد وافد سوري في الكويت سعودي الجنسية إلا أنه يعد من أبناء الكويت.

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الكويت
جريمة قتل
رجل الأمن
وافد سوري
عبدالعزيز الرشيدي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14163
منذ 5 دقائق
حسبي الله على من شرَّد المئات من شباب شعب سوريا وجعل فيهم صنو الجريمة مرتفع وضارب في الإسترهاب

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حسبي الله على من شرَّد المئات من شباب شعب سوريا وجعل فيهم صنو الجريمة مرتفع وضارب في الإسترهاب
كدرو
عيب
د محمد ماجد بخش
بينهم وبين السجن ساعات
د محمد ماجد بخش
عشت بطلاً .. ومتَّ شهيدا .. بطلاً
ابوفارس
والله لو بيدي مااجدد له ولو بخمسة ريال لاعب مايملك من مهارات كرة القدم المباديء الأساسية دفاع يعتبر كبري لكل المهاجمين

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