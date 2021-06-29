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العقل: لم أتكفل بعلاج انتصار الشراح وادعوا لها بدل الشائعات 

منذ 50 دقيقة
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العقل: لم أتكفل بعلاج انتصار الشراح وادعوا لها بدل الشائعات 

خالد الظفيري (صدى):
أوضح الفنان الكويتي عبد الرحمن العقل، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تكفله بعلاج الفنانة انتصار الشراح.

وقال عبدالرحمن العقل، إن وزارة الصحة الكويتية  تكفلت بعلاج انتصار الشراح، لافتا:"ما قصروا إن شاء الله تروح وترجع سالمة غانمة وهي بصحة وعافية".

وتابع: "ادعولها بدال ما نطلع إشاعات مالها معنى أرجوكم الله يخليلها زوجها وعيالها ومحبينها بس كافي إشاعات مالها معنى".

وكان مازن التميمي، زوج الفنانة انتصار الشراح، أشار إلى تدهور الحالة الصحية لزوجته، مبينا أن وكيل وزارة الإعلام تواصل معه بشكل مباشر لبحث تغيير المستشفى المفترض أن تستكمل فيه الشراح علاجها بالولايات المتحدة الأمريكية.

إشاعات
وزارة الصحة الكويتية
انتصار الشراح
عبد الرحمن العقل
مازن التميمي

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81272
منذ 15 دقيقة
الله يشفيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81272
منذ 15 دقيقة
الله يشفيها

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعله في جنات النعيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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