العقل: لم أتكفل بعلاج انتصار الشراح وادعوا لها بدل الشائعات 

خالد الظفيري (صدى):
أوضح الفنان الكويتي عبد الرحمن العقل، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تكفله بعلاج الفنانة انتصار الشراح.
وقال عبدالرحمن العقل، إن وزارة الصحة الكويتية تكفلت بعلاج انتصار الشراح، لافتا:"ما قصروا إن شاء الله تروح وترجع سالمة غانمة وهي بصحة وعافية".
وتابع: "ادعولها بدال ما نطلع إشاعات مالها معنى أرجوكم الله يخليلها زوجها وعيالها ومحبينها بس كافي إشاعات مالها معنى".
وكان مازن التميمي، زوج الفنانة انتصار الشراح، أشار إلى تدهور الحالة الصحية لزوجته، مبينا أن وكيل وزارة الإعلام تواصل معه بشكل مباشر لبحث تغيير المستشفى المفترض أن تستكمل فيه الشراح علاجها بالولايات المتحدة الأمريكية.