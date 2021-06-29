وكيل وزير الداخلية الكويتية محذرا الجنود: لا تضيعوا مستقبلكم على يد فاجر أو تافه " فيديو "

خالد الظفيري (صدى):
علق وكيل وزارة الداخلية الكويتي الأسبق محمود الدوسري على مقتل شرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي على يد وافد سوري بعد طعنه غدرا أثناء أداء مهام عمله وسط شارع عام في المهبولة.
وقال محمود الدوسري خلال لقاء تلفزيوني، عقب تشييع جنازة الجندي المقتول "الرشيدي":"على إخواننا العسكر أخذ الحيطة والحذر حتى لا يضيع مستقبلهم على يد شخص تافه وفاجر مثل قاتل أمه والشرطي".
وطالب وكيل وزارة الداخلية الكويتي الأسبق، رئيس مجلس الأمة في الكويت، بتغليظ العقوبات المتعلقة بالاعتداء على رجل الشرطة وإهانته، واصفا جريمة قتل الجندي "الرشيدي" بالشنعاء والبشعة.
واستنكر محمود الدوسري، قتل الوافد السوري للجندي الرشيدي أثناء تأدية واجبه، قائلا:"شخص أهوج ولا أرعن ولا مريض نفسيا يروح يقتل والدته، ومن ثم يلاحق الشرطي أثناء أداء واجبه ويودي بحياته، فهذه كارثة كبيرة".
وكانت صحيفة "صدى" تفردت بتغطية ملابسات وتفاصيل الجريمة البشعة المتعلقة بقتل الجندي "الرشيدي" أثناء أداء مهام عمله على يد وافد سوري وسط شارع عام في المهبولة بالكويت.
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