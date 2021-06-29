نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وكيل وزير الداخلية الكويتية محذرا الجنود: لا تضيعوا مستقبلكم على يد فاجر أو تافه " فيديو "

منذ ساعة
2050
وكيل وزير الداخلية الكويتية محذرا الجنود: لا تضيعوا مستقبلكم على يد فاجر أو تافه " فيديو "

خالد الظفيري (صدى):
علق وكيل وزارة الداخلية الكويتي الأسبق محمود الدوسري على مقتل شرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي على يد وافد سوري بعد طعنه غدرا أثناء أداء مهام عمله وسط شارع عام في المهبولة.

وقال محمود الدوسري خلال لقاء تلفزيوني، عقب تشييع جنازة الجندي المقتول "الرشيدي":"على إخواننا العسكر أخذ الحيطة والحذر حتى لا يضيع مستقبلهم على يد شخص تافه وفاجر مثل قاتل أمه والشرطي".

وطالب وكيل وزارة الداخلية الكويتي الأسبق، رئيس مجلس الأمة في الكويت، بتغليظ العقوبات المتعلقة بالاعتداء على رجل الشرطة وإهانته، واصفا جريمة قتل الجندي "الرشيدي" بالشنعاء والبشعة.

واستنكر محمود الدوسري، قتل الوافد السوري للجندي الرشيدي أثناء تأدية واجبه، قائلا:"شخص أهوج ولا أرعن ولا مريض نفسيا يروح يقتل والدته، ومن ثم يلاحق الشرطي أثناء أداء واجبه ويودي بحياته، فهذه كارثة كبيرة".

وكانت صحيفة "صدى" تفردت بتغطية ملابسات وتفاصيل الجريمة البشعة المتعلقة بقتل الجندي "الرشيدي" أثناء أداء مهام عمله على يد وافد سوري وسط شارع عام في المهبولة بالكويت.

اقرأ أيضا:

بالفيديو .. تشييع جثمان رجل المرور المقتول على يد الوافد قاتل أمه بالكويت

بالفيديو .. الشرطي المقتول في المهبولة سعودي من أم كويتية

 

 

قتل
الكويت
وافد سوري
عبدالعزيز الرشيدي
المهبولة
محمود الدوسري

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

راي
اقول امشطو شعره اوجيبو له كريم,,,يمكن يطول شعره يلقا له عريس
راي
اقول امشطو شعره اوجيبو له كريم,,,يمكن يطول شعرع يلقا له عريس
الرمز
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 151 منذ 22 دقيقة ولاعبكم اليهو... ي اللي دافعون عنه اللي وضع إسم النبي صل الله عليه وسلم...
4lovex2
التطور ليس يكمن في نسيان او هجران العملات الورقية بل التطور يكمن في تطور البنيان والحضارة العقلية
حلال
حسبي الله و نعم الوكيل الله يصم سمعك

أخر الأخبار

بالفيديو .. " التعليم " تعتزم إدراج اللغة الصينية في 8 مدارس العام المقبل
بالفيديو .. " التعليم " تعتزم إدراج اللغة الصينية في 8 مدارس العام المقبل
منذ 12 دقيقة 1365
بالفيديو.. خبير تقني يوضح‬ أسباب الخلل في تطبيق سناب شات
بالفيديو.. خبير تقني يوضح‬ أسباب الخلل في تطبيق سناب شات
منذ 15 دقيقة 1290
ريال مدريد يرغب في بيع يوفيتش 
ريال مدريد يرغب في بيع يوفيتش 
منذ 26 دقيقة 1422
بالفيديو .. محلل مالي: استخدام العملات الورقية سيقل مستقبلا في المملكة
بالفيديو .. محلل مالي: استخدام العملات الورقية سيقل مستقبلا في المملكة
منذ ساعة 1202
شاهد.. القبض على مواطنين تباهيا بإطلاق النار داخل حي سكني في الرياض 
شاهد.. القبض على مواطنين تباهيا بإطلاق النار داخل حي سكني في الرياض 
منذ ساعة 1714
نادي الرائد يتعاقد رسميًا مع المدافع محمد سالم
نادي الرائد يتعاقد رسميًا مع المدافع محمد سالم
منذ ساعة 1769
وكيل وزير الداخلية الكويتية محذرا الجنود: لا تضيعوا مستقبلكم على يد فاجر أو تافه " فيديو "
وكيل وزير الداخلية الكويتية محذرا الجنود: لا تضيعوا مستقبلكم على يد فاجر أو تافه " فيديو "
منذ ساعة 2050
نائب كويتي : وجب تجنيس أسرة الشرطي المقتول "عبدالعزيز الرشيدي"
نائب كويتي : وجب تجنيس أسرة الشرطي المقتول "عبدالعزيز الرشيدي"
منذ ساعة 2081
نادي الاتحاد يخاطب الأندية من أجل خوض اللقاء التجريبي الأول
نادي الاتحاد يخاطب الأندية من أجل خوض اللقاء التجريبي الأول
منذ ساعة 1714
باحث شرعي يوضح نقاط مهمة بحساب الأهلة وأثر الأخطاء على إكمال عدة الشهور
باحث شرعي يوضح نقاط مهمة بحساب الأهلة وأثر الأخطاء على إكمال عدة الشهور
منذ ساعتين 1769