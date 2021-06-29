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تأكيدًا لما أشارت له صدى: تشريح جثة قاتل " الرشيدي " في الكويت تؤكد تعاطيه لمادة الشبو

منذ 45 دقيقة
2041
تأكيدًا لما أشارت له صدى: تشريح جثة قاتل " الرشيدي " في الكويت تؤكد تعاطيه لمادة الشبو

خالد الظفيري (صدى):
كشفت التحقيقات في قضية الوافد السوري الذي طعن أمه وقتل شرطي المرور "عبدالعزيز الرشيدي" أن التقرير الخاص به أظهر أنه كان متعاطيًا لمادتي الشيو والكيميكال معًا.

ويأتي ذلك تأكيدًا لما أشارت إليه "صدى" أمس في خبرها بأن مشاهد جريمة الكويت تدل على تعاطي مخدر "الشبو"، ويفيد الخبر تأكيد مصدر طبي خاص بـ "صدى"، أن مشاهد الجريمة المروعة التي وقعت في الكويت تدل على تعاطي مخدر الشبو.

وأوضح المصدر، أن من أهم أسباب العنف هي المخدرات، وثاني شيء طلبه للمال، وثالثهم تغيب عقله يوم قتل والدته، وكلها مؤشرات تدل على تغيب العقل والتحكم في التصرفات، مؤكدًا أن ارتكابه لمخالفة مرورية هو "تهور واندفاع" واقدامه على قتل رجل المرور "عنف" يتسبب فيه تعاطي "الشبو".

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الكيميكال
الشبو
عبدالعزيز الرشيدي
الوافد السوري
قاتل أمه

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
هههههههههههههههههههههه
صالح
اللهم أحصي المراخين عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا
جاسم
جراءة غير معقوله في بلادهم لا يسمح صاحب المنزل باستخدام كهرب البيت بل يلزم من يقوم بالعمل اجظار مولد على حسابه اما عندنا فغير...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. هذا الحق ، اقلعوا راسها عن جثتها ..

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