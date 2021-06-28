بالصور.. تحويل سيارات إلى وحوش قتالية من عالم الخيال

موسكو (صدى):
تحولت السيارة الروسية لادا إلى مجسمًا حقيقيًا و هو عبار عن احد الوحوش الخيالية؛ حيث استوحت الفكرة من فيلم ترانسبورتر، حيث ظهرت السيارة باطلالة الوحش الحقيقي.
وجاء ذلك عندما خرجت الرفارف الأمامية الجانبية، و ارتفعت إلى الأعلى، من ثم تخرج عجلات ثنائية اسفل هذه السيارة، لترتفع تلك الرفارف، مع استقامة السقف بشكل عمودي، و بعد ذلك نجد الرأس الخاصة بهذا الوحش الروسي.
وتستطيع السيارة أن تطلق النيران، و هي بالفعل تعمد على فلسفة الوحش المقاتل، ولكن تأتي النسخة صاحبة الإطلالة الزرقاء والتي تحمل اسم جي ديت روبوت، حيث يبلغ طول هذه السيارة اربعة امتار، و من الممكن أن تتحول على هيئة شخص يمشي على قدمين، و يمكن لشخصين استقلاء هذه المركبة الخارقة.
وفرضت السيارة صاحبة اللون الأحمر اللامع و التي تحمل شعار الصانع البافاري المخضرم بي ام دابليو، سيطرتها على هذه التقنيات، ولكنها تعمل عن طريق التحكم عن بعض، حيث استغرق تصميمها 18 اشهر على تدشينها، و اتخذت اسم الصانع بي ام دابليو بجانب ليتريون، و يسعى فريق ليتريون إلى تطوير هذه السيارة لتصح قادرة على الحركة بشكل قوي يمنحها أفضلية التحكم.