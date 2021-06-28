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بالصور.. تحويل سيارات إلى وحوش قتالية من عالم الخيال

منذ ساعتين
2041
بالصور.. تحويل سيارات إلى وحوش قتالية من عالم الخيال

موسكو (صدى):
تحولت السيارة الروسية لادا إلى مجسمًا حقيقيًا و هو عبار عن احد الوحوش الخيالية؛ حيث استوحت الفكرة من فيلم ترانسبورتر، حيث ظهرت السيارة باطلالة الوحش الحقيقي.

وجاء ذلك عندما خرجت الرفارف الأمامية الجانبية، و ارتفعت إلى الأعلى، من ثم تخرج عجلات ثنائية اسفل هذه السيارة، لترتفع تلك الرفارف، مع استقامة السقف بشكل عمودي، و بعد ذلك نجد الرأس الخاصة بهذا الوحش الروسي.

وتستطيع السيارة أن تطلق النيران، و هي بالفعل تعمد على فلسفة الوحش المقاتل، ولكن تأتي النسخة صاحبة الإطلالة الزرقاء والتي تحمل اسم جي ديت روبوت، حيث يبلغ طول هذه السيارة اربعة امتار، و من الممكن أن تتحول على هيئة شخص يمشي على قدمين، و يمكن لشخصين استقلاء هذه المركبة الخارقة.

وفرضت  السيارة صاحبة اللون الأحمر اللامع و التي تحمل شعار الصانع البافاري المخضرم بي ام دابليو، سيطرتها على هذه التقنيات، ولكنها تعمل عن طريق التحكم عن بعض، حيث استغرق تصميمها 18 اشهر على تدشينها، و اتخذت اسم الصانع بي ام دابليو بجانب ليتريون، و يسعى فريق ليتريون إلى تطوير هذه السيارة لتصح قادرة على الحركة بشكل قوي يمنحها أفضلية التحكم.

 

سيارات
تقنيات
وحوش قتالية

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ما قصرتم و شكرا لكم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويحسن عزاء من فقده .. آمين ..
قرم
اوقول ما ودك ترجعين لليمن السعيد. تخدمين وطنك هناك؟
قرم
ههههههههههههههههه حلوه مايوه شرعي!!!!!!!!!!!
قرم
حسبي الله عليه المجرم الخبيث. يارب يتم القبض عليه وقتله . هذا مجرم ومتأصل الاجرام في دمه ياااا ليت يقتلونه ويعزرونه تعزير قبل قتله.

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