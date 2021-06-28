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فيديو..مواطن يتفاجأ بانخفاض أسعار منتجات المراعي في مصر عن المملكة

منذ 35 دقيقة
2047
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فيديو..مواطن يتفاجأ بانخفاض أسعار منتجات المراعي في مصر عن المملكة

نايف السالم (صدى):
تفاجأ مواطن أثناء تسوقه بأحد المتاجر في مصر، بانخفاض أسعار منتجات شركة المراعي، عن الأسعار الموجودة في المملكة.

ووثق المواطن مقطع فيديو من داخل السوبر ماركت، والذي أظهر خلاله أن سعر لتر اللبن من الشركة الشهيرة هو 14 جنيها مصريا ما يعادل 3 ريال فقط.

وكانت "صدى" قد نشرت تصريحات الإعلامي فيصل العبد الكريم بخصوص أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات، لا سيما الألبان، حيث أوضح أن هناك بدائل من مصانع وطنية صغيرة بسعر أقل ولكن لايستطيعون دخول الهايبرات بسبب ضغط الشركات،وجنسيات مدراء المشتريات -على حد قوله-.

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مصر
المملكة
مواطن
المراعي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50962
منذ 26 دقيقة
الاسعار في مصر اقل من السعوديه يعود الى دخل الفرد
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129824
منذ 14 دقيقة
افاا يا ذا العلم الاقشر ..

.. ذكّرني بقول القايل // أسد علي وفي الحروب نعامة ..

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههه
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هذا وقتها
ابو عمار
ما شاء الله وتبارك ممتازه
ابو عمار
اوكي

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