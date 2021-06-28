نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

العبد الكريم: جنسيات مدراء المشتريات خلف ارتفاع الأسعار

منذ 9 ساعات
5761
4
العبد الكريم: جنسيات مدراء المشتريات خلف ارتفاع الأسعار

الرياض (صدى):
سلط الإعلامي فيصل العبد الكريم الضوء على أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات، مثل الألبان وغيرها.

وقال العبد الكريم:" الألبان وأسعارها، قضية تذهب وتعود، هناك بدائل بأسعار أقل من شركات صغيرة وتبحث عن المستهلك".

وتابع: "لاتعرف لماذا تقفز أسعارها، مع العلم لها بدائل من مصانع وطنية صغيرة بسعر أقل ولكن لايستطيعون دخول الهايبرات بسبب ضغط الشركات،وجنسيات مدراء المشتريات".

وأضاف: "لن أتحدث الآن عن سيطرة جنسيات معينة على ماذا يدخل حتى في الهايبرات حتى لايقول أحد أنني أبالغ، ولكن سأقدم شواهد على ذلك من أصحاب المصانع الوطنية الصغيرة ولماذا تغيب منتجاتهم عن بعض الرفوف".

واختتم قوله: "إذا عرفت ماهي جنسيات مسؤولي المشتريات داخل شركات الهايبرات ولماذا لايتم توطينها سيبطل العجب".

المملكة
المستهلك
المنتجات
العبدالكريم
المشتريات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50962
منذ 5 ساعات
المشكله في من جاء بالاجنبي وعينه مدير
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 672
منذ 4 ساعات
هكذا حنا ماكولين ما كولين حينا صيد البحر والبر
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2659
منذ ساعة
لعنة الله على من خان الأمانه وجعل هالمرضى مدراء على حساب المواطن وبالأخير يتحكمون بالسوق و لارقيب و لاحسيب يردعهم حسبنا الله ونعم الوكيل
العلم
العلم عدد التعليقات : 15
منذ 9 دقائق
قيمة السلع والأدوية عندنا في وطني الحبيب أسعارها أضعاف مضاعفه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خبير زمانه
ترامب يحتاج مصحه نفسيه مهزوم بالانتخابات ويدعي فوزه سبب مشاكل وانفلات بامريكا ويدعي النصر مريض ويحتاج علاج
العلم
حتى الدخان قيمة الدخان البكت المارلبورو ب ٥﷼ في اليمن
ابوبدر
كلميه معاكي لنا بالمرة يعطينا اثنين كيلو حري 😂
د محمد ماجد بخش
الله يجزاها خير ويبارك في عمرها ويغفر لبعلها ويشفيها ويعافيها ويسعدها
سمسم
الله الله الله عليك يابتروس هذا لسه مابدينا كيف لو بدينا في الملعب حيكون صياح 😀😅 💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛💙💛 شوف شغلك يابتروس 😅😀😂🤣😁🤣😀

أخر الأخبار

ظهور فيروس نيباه في الهند
ظهور فيروس نيباه في الهند
منذ 12 دقيقة 1200
شخص ينهي حياة رجل أمن بسبب مخالفة مرورية في بلد عربي
شخص ينهي حياة رجل أمن بسبب مخالفة مرورية في بلد عربي
منذ 18 دقيقة 382
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تكشف عن هويتها الجديدة
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تكشف عن هويتها الجديدة
منذ 23 دقيقة 1467
بتر القدم الثانية للاعب النصر السابق مصطفى إدريس
بتر القدم الثانية للاعب النصر السابق مصطفى إدريس
منذ 32 دقيقة 1989
«الصحة»: لا يتعارض أخذ لقاح الإنفلونزا مع لقاح كورونا
«الصحة»: لا يتعارض أخذ لقاح الإنفلونزا مع لقاح كورونا
منذ 43 دقيقة 1519
حبس امرأة 3 أيام لوصفها طليقها بـ "عديم الإحساس" في جدة
حبس امرأة 3 أيام لوصفها طليقها بـ "عديم الإحساس" في جدة
منذ ساعة 2272
الموارد البشرية تبدأ في تقييم 9 مهن حرة لتوفير الفرص المهنية
الموارد البشرية تبدأ في تقييم 9 مهن حرة لتوفير الفرص المهنية
منذ ساعة 1989
بالصور..امرأة ترصد شبح جزار ظهر داخل شقتها
بالصور..امرأة ترصد شبح جزار ظهر داخل شقتها
منذ ساعة 968
شركة السودة للتطوير توفر 14 وظيفة إدارية وقانونية وهندسية شاغرة
شركة السودة للتطوير توفر 14 وظيفة إدارية وقانونية وهندسية شاغرة
منذ ساعة 1812
الإطاحة بمقيمة أفريقية تستغل سكنها لممارسة الطب بمكة
الإطاحة بمقيمة أفريقية تستغل سكنها لممارسة الطب بمكة
منذ ساعة 1983