داريدا يسابق الزمن للحاق بمباراة التشيك أمام هولندا 

وكالات (صدى):
يستعد فلاديمير داريدا،قائد المنتخب التشيكي لكرة القدم، لمباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الهولندي المقرر إقامتها غدا الأحد في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".
فيما لم يشارك لاعب خط وسط هيرتا برلين في مران الفريق الأخير اليوم السبت بسبب الإصابة، وجاء ذلك بسبب مشاكل تقنية تعرضت لها طائراتهم، تدرب المنتخب التشيكي في براغ بعدما اضطر لتأجيل مغادرته إلى بودابست حتى مساء اليوم السبت.
وكان المنتخب التشيكي أنهى المجموعة الرابعة في المركز الثالث، فيما لم يلتق مع المنتخب الهولندي الذي تصدر المجموعة الثالثة بعدما فاز في مبارياته الثلاث.