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داريدا يسابق الزمن للحاق بمباراة التشيك أمام هولندا 

منذ 50 دقيقة
1521
داريدا يسابق الزمن للحاق بمباراة التشيك أمام هولندا 

وكالات (صدى):
يستعد فلاديمير داريدا،قائد المنتخب التشيكي لكرة القدم، لمباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الهولندي المقرر إقامتها غدا الأحد في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

فيما لم يشارك لاعب خط وسط هيرتا برلين في مران الفريق الأخير اليوم السبت بسبب الإصابة، وجاء ذلك بسبب مشاكل تقنية تعرضت لها طائراتهم، تدرب المنتخب التشيكي في براغ بعدما اضطر لتأجيل مغادرته إلى بودابست حتى مساء اليوم السبت.

وكان المنتخب التشيكي أنهى المجموعة الرابعة في المركز الثالث، فيما لم يلتق مع المنتخب الهولندي الذي تصدر المجموعة الثالثة بعدما فاز في مبارياته الثلاث.

 

هولندا
التشيك
يورو 2020
فلاديمير داريدا

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أحدث التعليقات

سلطان
اللعنيه ولاترحمينه هذا عاري من الرجولة والشهامة هذا حقير نذل لئيم .
سلطان
هذا ولد خايس ما هو ببنت
عبدالله
يا سلطان على بلدك يالله حل مشاكل بلدك وتفلسف على كيفك وخل مشاكلنا لنا احنا نحلها
سلطان
من عوفي فل يحمد الله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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