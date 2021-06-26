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«الصحة العالمية» تطلق تحذيرًا من أخذ المسكنات قبل تلقي اللقاح

منذ 51 دقيقة
1683
«الصحة العالمية» تطلق تحذيرًا من أخذ المسكنات قبل تلقي اللقاح

وكالات (صدى):
حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO)، من تناول مسكنات الألم قبل جرعة كورونا للوقاية من الآثار الجانبية المحتملة، لأنها قد تؤثر على فعالية اللقاحات.

وأوضحت المنظمة، أنه يمكن لمن يتعاطون اللقاح تناول المسكنات للسيطرة على الآثار الجانبية مثل الألم أو الحمى أو الصداع أو آلام العضلات بعد التطعيم ولكن ليس قبل أخذ اللقاح.

وأكدت المنظمة أنه لا ينصح بتناول مسكنات الألم قبل تلقي لقاح كورونا لمنع الآثار الجانبية، هذا لأنه من غير المعروف كيف يمكن أن تؤثر المسكنات على مدى فعالية اللقاح، ومع ذلك ، يمكنك تناولها إذا ظهرت عليك آثار جانبية مثل الألم أو الحمى أو الصداع أو آلام العضلات بعد التطعيم.

 

 

منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
لقاح كورونا
مسكنات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها
د محمد ماجد بخش
ايوة كذا ⚖
د محمد ماجد بخش
هَر سعرها
د محمد ماجد بخش
عرف لها .. ولعبها سح .. وولعها .. وسحب دخانتها...
د محمد ماجد بخش
لا أراكم الله مكروهاً في عزيز عليكم - وعظم الله أجركم .. ورزقكم بر أبويكم معالي السفير الموقر

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