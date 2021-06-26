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الوهيبي يتصدر الترند من جديد والمغردون يردون بفيديو للسديس يشيد فيه بفضل المتقاعدين

منذ 48 دقيقة
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الوهيبي يتصدر الترند من جديد والمغردون يردون بفيديو للسديس يشيد فيه بفضل المتقاعدين

الرياض (صدى):
أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشر جزء من خطبة كان قد خصصها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أشاد فيها بدور المتقاعدين وفضلهم، وذلك رداً على تصريحات مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي.

وقال السديس في كلامه":" إن أقل ما يقدم للمتقاعدين كلمات الشكر والثناء والعرفان والامتنان والوفاء لما قدموه من خدمات في تنمية الأوطان والمجتمعات”، محذراً من الزراية بالمتقاعدين، ومشيراً إلى أنه لا خير فيمن لا يعرف للسابق فضله فالأمم والمجتمعات الراقية جعلت لهم مؤسسات وجمعيات تُعنى بشؤونهم وتتكفل بحقوقهم وتحقق خدماتهم".

وتعليقاً على المقطع تفاعل العديد من المشاهير والكتاب فقال الفنان فايز المالكي:" كلمة شكر للمتقاعدين من على منبر الحرم المكي ودعوة لحفظ حقوقهم والعناية بهم والإفادة منهم (دقيقة واحدة)، فيما قال الناقد الرياضي عدنان جستنية كفيت وفيت واحسن الله اليك تخصيص خطبة يوم الجمعة لفضل المتقاعدين رد كافٍ لمن اخطأ في حقهم بزلة لسان وجدت ردة فعل غاضبة واستياء من كافة افراد المجتمع.

وعقب الانتشار السريع لمقطع الشيخ السديس، عاد وسم يحمل اسم مساعد المؤسسة العامة للتأمينات نادر الوهيبي إلى الواجهة من جديد متصدراً الترند على موقع "تويتر" بالعديد من التغريدات، ما بين مؤيد ومعارض لحديثه، وسط مطالبات بتوضيح أكثر لتصريحه الذي أثار موجة من الاستنكار.

وكان مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي قال في تصريحات تلفزيونية نشرتها "صدى" إن التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات، ونسبة الاستقطاع الحالية المقررة بـ 9% غير كافية لدفع المعاشات، وهو الأمر الذي أثار ردة فعل متباينة ما بين مؤيد لحديثه ومنتقد لكلامه.

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بالفيديو.. الوهيبي: التقاعد المبكر يستنزف أموال صندوق التأمينات

السديس
المتقاعدين
الوهيبي
نادر الوهيبي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14046
منذ 4 دقائق
مخالف للنشر

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الصلاح من الله

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