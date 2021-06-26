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قضية الأسبوع "نادر الوهيبي.. فعل وردة فعل"

منذ 9 دقائق
1405
قضية الأسبوع "نادر الوهيبي.. فعل وردة فعل"

نايف السالم (صدى):
أصبحت تصريحات مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية، نادر الوهيبي، بشأن ملف التقاعد المبكر حديثا للساعة.

وقال الوهيبي في تصريحاته: "إن المتقاعدين مبكرًا يستنزفون أموال الصندوق، وأعدادهم ارتفعت بشكل كبير، ويعيشون فترة أطول، حيث يصل متوسط سن التقاعد أحيانًا إلى 48 سنة، ويحصلون على معاشات حتى سن الـ77 عامًا".

وذكر الوهيبي أن نسبة المتقاعدين مبكرًا تمثل من 30% إلى 35% من إجمالي المتقاعدين في نظام التأمينات الاجتماعية، ويُصرف لهم ما نسبته 70% إلى 80% من إجمالي المعاشات، مبينًا أن معظم المتقاعدين مبكرًا من ذوي القدرة و"رواتبهم عالية جدًّا" -على حد قوله-.

وجاءت ردة الفعل تجاه تصريحات الوهيبي "هجومية وساخرة" حيث قال عبد الله الشريف: "معقولة عندنا موظفين في الحكومة رواتبهم فلكية وتتجاوز الـ 200 ألف، أفا وانا كل شهر اتهاوش مع أم العيال على 7500 علشان نوفر منهم".

فيما قال الكاتب الصحفي عبد الله السالم، إن 57 ٪ من المتقاعدين السعوديين رواتبهم 3 آلاف ريال، بينما قال مواطن إن: "صندوق التقاعد الكويتي يحقق ارباح 6.8 مليار دولار في 9 أشهر، وصندوق التقاعد الياباني يحقق 98 مليار، وحنا الوهيبي طالع لنا يحسب أعمارنا، وزعلان ليش نعيش 77 سنة".

يذكر أن الوهيبي، قال في تصريحاته أيضا: "إن نسبة الـ9% المستقطعة لا تكفي لدفع المعاشات، حتى لو حققت التأمينات عوائد استثمار فلكية"، لافتا إلى أنه لو استمر الوضع على ما هو عليه من ارتفاع أعداد المتقاعدين مبكرًا سيكون من الصعب جدًّا صرف المعاشات.

 

قضية الاسبوع : نادر الوهيبي

التأمينات
المملكة
التقاعد
المعاشات

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
العلم
الله يلعن أبو ذوقك الخرا ههههههههههههههههههههه توكل على الله شكلك مسحور أو في عقلك شيء الله لايبلانا
نصراوي سابق
هذا الكاذب المريسيل ( أم زكي ) قال مره إذا فاز الهلال على النصر سوف امشي مشي إلى الاحساء وانهزم النصر وتهرب الجبان كاذب...
**""'سهم'""**😊
اسم الله عليك يالسنافي 😆😆😆😂

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