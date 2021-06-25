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شرطة الشرقية تتخذ الإجراءات النظامية بحق مواطنين ومقيم لافتعالهم مشهد "سكب بويه"

منذ ساعة
1792
شرطة الشرقية تتخذ الإجراءات النظامية بحق مواطنين ومقيم لافتعالهم مشهد "سكب بويه"

الدمام (صدى):
صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية المختص باشرت سماع أقوال مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل للترويج لحسابهم.

يقوم من خلاله المواطنان بسكب مادة طلاء على المقيم بهدف التسويق لحسابهما في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهما لذلك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا أمس يفيد إثارة أحد مشاهير تطبيق "سناب شات" غضب متابعيه بعدما حرض أحد أصدقائه على سكب بويه في وجه عامل سوداني.

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مقيم
شرطة الشرقية
سناب شات
الإجراءات النظامية
مقطع سكب بويه

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو جواد
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
أبو جواد
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
راي
اقول ياجماز تهذي ليس بلحق بل بتعصب لاتريدون احد سواكم وغيركم تعتبرونه مدلس امدح فريقك ولاتسقط على الاخرين اذا كنت ناقدمحق ولاانت متعصب اعمى,,
abdul
ههههههه.....لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ.
راي
الشهري يسعى لمصلحت الوطن وانت ياجمازواشكالك تسعون لماترونه مصلحة فريقكم المفضل,,,

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