شرطة الشرقية تتخذ الإجراءات النظامية بحق مواطنين ومقيم لافتعالهم مشهد "سكب بويه"

الدمام (صدى):
صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن الجهات الأمنية المختص باشرت سماع أقوال مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية، اتفقوا على تصوير مشهد مفتعل للترويج لحسابهم.
يقوم من خلاله المواطنان بسكب مادة طلاء على المقيم بهدف التسويق لحسابهما في إحدى منصات التواصل الاجتماعي ونشرهما لذلك، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا أمس يفيد إثارة أحد مشاهير تطبيق "سناب شات" غضب متابعيه بعدما حرض أحد أصدقائه على سكب بويه في وجه عامل سوداني.
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