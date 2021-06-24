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بالفيديو .. مشهور سنابي يحرض صديقه على سكب بويه على وجه عامل سوداني

منذ ساعة
916
بالفيديو .. مشهور سنابي يحرض صديقه على سكب بويه على وجه عامل سوداني

أميرة خالد (صدى):
أثار أحد مشاهير تطبيق "سناب شات" غضب متابعيه بعدما حرض أحد أصدقائه على سكب بويه في وجه عامل سوداني.

وظهر المشهور في مقطع فيديو، وهو يحث صديقه على سكب بويه في وجه العامل السوداني مقابل الحصول على جائزة.

وتردد صديق المشهور في البداية لكن الأخير شجعه وتعهده له بمكافأته بشاحن أصلي، وضحك الأثنين، ونفذا خطتهما، حيث قام صديق المشهور بسكب البويه عليه، مما أثار غضب العامل وتعهد بمحاسبته.

وانتقد عدد من رواد التواصل الاجتماعي تصرف المشهور، معتبرين أن ذلك يعد إهانة للعامل، مشددين على ضرورة القبض عليه ومحاسبته عما فعله من تصرفات تسيء لقيم وعادات المجتمع.

عامل
سناب شات
مشهور
اهانه عامل من مشهور وصديقه
بويه

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أحدث التعليقات

مسلم
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