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بالفيديو .. العثور على مفقود تيماء "العيادي" ونقله إلى المستشفى

منذ 48 دقيقة
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بالفيديو .. العثور على مفقود تيماء "العيادي" ونقله إلى المستشفى

عبدالعزيز الجهني (صدى):
أسفرت جهود البحث عن المواطن "إبراهيم حسن العيادي" في الوصول إليه بعدما فُقد عقب تعطلت مركبته قرب مزراع تيماء القديمة بحى الشرق.

وكانت أسرة "العيادي قد ذكرت يوم أمس أن الأخير خرج في صباح الساعة العاشرة من صباح يوم أمس إلا أنه فقد بعدها، مشيرة إلى أنهم عثروا على مركبته متعطلة دون وجوده بها.

وشارك عدد من أهالي المنطقة مع رجال الأمن والدفاع المدني والفرق التطوعية من مناطق تبوك والجوف وحائل في البحث عن المفقود الذي كان يعاني من الضغط والسكر.

وأسفرت عملية البحث، التي بدأت من الساعة 12 ظهر أمس إلي صباح اليوم "الجمعة"، في العثور عليه حيًا، وتم نقله إلى المستشفى حيث تجمهر أمامه عدد كبير من الأفراد الذين حرصوا على الاطمئنان على حالته الصحية، والتي أصبحت حاليًا جيدة.

وكانت "صدى" قد نشرت يوم أمس خبرًا عن "العيادي" حيث ناشدت أسرته بالبحث عنه، موضحة أن عمره يتخطى 70 عاما، ولا يعاني من أمراض عقلية.

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حائل
تبوك
الجوف
تيماء
محافظة تيماء
إبراهيم حسن العيادي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129669
منذ 21 دقيقة
الحمد لله على السلامه ..
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5200
منذ 21 دقيقة
الحمدلله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81125
منذ 18 دقيقة
الحمد لله على السلامة
شمس الحقيقة
شمس الحقيقة عدد التعليقات : 114
منذ 5 دقائق
الحمدالله على السلامة

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شمس الحقيقة
الحمدالله على نعمة الأمن والامان
شمس الحقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
شمس الحقيقة
الحمدالله على السلامة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ادبغه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ادبغه

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