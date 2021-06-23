استدعاء نانسي عجرم للمحكمة

أميرة خالد (صدى):
كشف محامي زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، غابي جرمانوس ، حقيقة استدعائها إلى المحكمة.
وقال المحامي أن زوجها، فادي الهاشم، هو الذي طلب من المحكمة استدعائها كشاهدة، في قضية مقتل رجل ملثما اقتحم منزلهما مطلع يناير 2020، وفقًا لـ"سكاي نيوز ".
وأضاف المحامي أن المحكمة التي انعقدت، الثلاثاء،"استجابت لطلب الهاشم بالتوسع بالتحقيق واستدعت نانسي عجرم كشاهدة على الحادث فقط"، مؤكدا على أن المحكمة تأجلت إلى موعد آخر يعلن عنه لاحقا.
وأشار المحامي إلى أن فادي الهاشم، يريد إثبات أنه لم يكن بإمكانه إلا القيام بما قام به، إن من حيث إطلاق النار وإن من حيث عدد الطلقات التي خرجت.