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استدعاء نانسي عجرم للمحكمة

منذ ساعة
967
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استدعاء نانسي عجرم للمحكمة

أميرة خالد (صدى):
كشف محامي زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، غابي جرمانوس ، حقيقة استدعائها إلى المحكمة.

وقال المحامي أن زوجها، فادي الهاشم، هو الذي طلب من المحكمة استدعائها كشاهدة، في قضية مقتل رجل ملثما اقتحم منزلهما مطلع يناير 2020، وفقًا لـ"سكاي نيوز ".

وأضاف المحامي أن المحكمة التي انعقدت، الثلاثاء،"استجابت لطلب الهاشم بالتوسع بالتحقيق واستدعت نانسي عجرم كشاهدة على الحادث فقط"، مؤكدا على أن المحكمة تأجلت إلى موعد آخر يعلن عنه لاحقا.

وأشار المحامي إلى أن فادي الهاشم، يريد إثبات أنه لم يكن بإمكانه إلا القيام بما قام به، إن من حيث إطلاق النار وإن من حيث عدد الطلقات التي خرجت.

 

نانسي عجرم
نانسي
المحكمة
غابي جرمانوس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13771
منذ 21 دقيقة
أحبك آه أخاصمك لا

مبدأ نانسي عجرم في الحب العذب
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13771
منذ 18 دقيقة
آه ولا كلها [واردة وشاردة]

آه
اسيبك لا
آه آه
لا
اخاصمك آه
لاا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13771
منذ 7 دقائق
هي حادثة قتل وقعت في منزلها الواقع في قرية سهيلة في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان،

بعدما دخل منزلها شخصًا يُدعى محمد حسن الموسى حاملًا مسدسًا صوتيًا يوم الأحد 5 يناير 2020 ما بين الساعة (23:44 وحتى 2:06)

نتج عنها مصرعه على يد فادي مخايل الهاشم زوج نانسي عجرم

والذي استخدم مسدسًا نصف آلي من نوع (جلوك 17 عيار 9 ملم) مُطلقًا 18 طلقة نارية استهدفت الموسى الذي فارق الحياة على إثرها

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ههههههههههههههه سبحان الله شعرة اقصد شوشتة زي رئيس الوزراء الانجليزي
وافي
تكاليف حفلة نجوى كرم تبني مستشفى كامل
وافي
لاتحزنوا الفرج قريب
شمس الحقيقة
وأن شاء الله أنه بخير
شمس الحقيقة
العقاب الرادع وعبرة لغيرهم

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