عبدالله السالم: السعودي أصبح مكروها في أوكرانيا بسبب التصرفات الغبية لبعض المشاهير 

الرياض (صدى):
عبر الكاتب عبدالله السالم، عن استيائه من التصرفات الغريبة لبعض المشاهير في الخارج التي اعتبرها تشوه صورة المملكة لدى الدول الأخرى.
وقال عبدالله السالم: " للأسف الشديد … بعض المشاهير " السذج " الذين سافروا لأوكرانيا شوهوا صورة المجتمع بتعاملهم وأساليبهم الغبية حتى صار السعودي هناك مكروه " .
وتابع: " ومن بعض النتائج السلبية أن الأسعار هناك ارتفعت بسبب هولاء الحمقى " ، حيث يلجأ بعض المشاهير لارتكاب السلوكيات المنافية لقيم وعادات المجتمع من أجل زيادة عدد المتابعين والمشاهدين لتحقيق الأرباح وجلب الإعلانات.