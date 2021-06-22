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عبدالله السالم: السعودي أصبح مكروها في أوكرانيا بسبب التصرفات الغبية لبعض المشاهير 

منذ 48 دقيقة
2063
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عبدالله السالم: السعودي أصبح مكروها في أوكرانيا بسبب التصرفات الغبية لبعض المشاهير 

الرياض (صدى):
عبر الكاتب عبدالله السالم، عن استيائه من التصرفات الغريبة لبعض المشاهير في الخارج التي اعتبرها تشوه صورة المملكة لدى الدول الأخرى.

وقال عبدالله السالم: " للأسف الشديد … بعض المشاهير " السذج " الذين سافروا لأوكرانيا شوهوا صورة المجتمع بتعاملهم وأساليبهم الغبية حتى صار السعودي هناك مكروه " .

وتابع: " ومن بعض النتائج السلبية أن الأسعار هناك ارتفعت بسبب هولاء الحمقى " ، حيث يلجأ بعض المشاهير لارتكاب السلوكيات المنافية لقيم وعادات المجتمع من أجل زيادة عدد المتابعين والمشاهدين لتحقيق الأرباح وجلب الإعلانات.

المملكة
أساليب
المشاهير
تصرفات
عبدالله السالم

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1577
منذ 12 دقيقة
كلام عام

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
عارفة له وفاهمة حركاته
د محمد ماجد بخش
عامل بسيط شمر لي عن يده يقول لي أخذت التطعيم خلاص .. بموت بعد سنتين .. صرت أضحك أضحك وهو أتصرف من أمامي.. بالله...
د محمد ماجد بخش
لك الإكرام والاحترام رغم كل شيء. أنت في أيادي أمينة وفي بلد أمين. وليس عندنا انتقام أو انتصار للنفس. وليس ذلك في قاموس السعودية
د محمد ماجد بخش
وضاع الحب ضاع الله يرحمك يا ست
ام عبدالكريم
اي والله جات سوالف الكنايس

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