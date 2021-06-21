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وليد الفراج: قصة اختفاء الـ 170 مليون غير حقيقية وعقول المصدقِين لها " تنك "

منذ 59 دقيقة
2505
وليد الفراج: قصة اختفاء الـ 170 مليون غير حقيقية وعقول المصدقِين لها " تنك "

طلال الغامدي (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي وليد الفراج عدم صحة ما تردد بشأن اختفاء الـ 170 مليون ريال من خزانة نادي الهلال خلال فترة رئاسة الرئيس السابق للنادي، الأمير نواف بن سعد.

وأضاف أنه برغم أن القصة كانت غير حقيقية إلا أن البعض لا يزال يفهم الأمر بشكل خاطئ، ويعتقد ان ماحدث تاكيد لها، واصفا هذه الفئة من الناس بأن عقولهم "تنك"، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

وكانت المحكمة الجزائية قد حسمت مؤخرًا قضية نواف بن سعد ضد رئيس الهلال السابق سامي الجابر الخاصة باتهام الثاني للأول باختفاء 170 مليون ريال خلال فترة رئاسته لنادي الهلال.

وأعلنت أنها أحالت الحكم الصادر بشأن القضية لجهة التنفيذ "الشرطة" لاستدعاء المدعى عليه "سامي الجابر" وإلزامه بدفع الغرامة والاعتذار للمدعي "نواف بن سعد" علنًا وتثبيت الاعتذار في حسابه على تويتر.

يذكر أن سامي الجابر، قدم مساء اليوم، اعتذراه للأمير نواف بن سعد آل سعود، بعد الخكم في قضية الـ 170 مليون ريال الشهيرة.

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الهلال
وليد الفراج
نادي الهلال
الأمير نواف بن سعد

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أول الغيث حافلة
بلبل البحر
ما شاء الله
4lovex2
أعوذ بالله حسبي الله ونعم الوكيل حتى المساجد ماسلمت من قذارة المجرمين اتمنى إعدامه وهذا قليل بحقه
ابو محمد 😎 ✍️
خيبهم الله لادين يمنعهم عن الرذيله ولا اخلاق انسانيه .. .. عليهم من الله ما يستحقون ..
ابو وليد
اتمنى من التنك اصحاب الخرقه ما يعلقون على شيئ والله ماهم فاهمينه ولا عارفينه

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